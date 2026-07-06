Singurul loc din România unde sunt 17 grade Celsius în „luna lui cuptor”. Canicula rar ajunge aici!

În timp ce România se sufocă sub temperaturi de foc, iar asfaltul pare că se topește la prânz, există un loc în care ai impresia că vara nici măcar nu a început. Aici nu ai nevoie de aer condiționat, ci chiar de o bluză cu mânecă lungă. În plină „lună a lui cuptor”, termometrele arată doar 17 grade Celsius, iar sute de români aleg zilnic această destinație pentru a fugi de canicula care a pus stăpânire pe țară.

Este vorba despre Canionul Șapte Scări, din Masivul Piatra Mare, locul care a devenit refugiul perfect pentru cei care nu mai suportă temperaturile sufocante. Diferența este atât de mare încât mulți turiști rămân surprinși încă din primele minute petrecute aici.

Locul din România unde canicula pare să nu existe

Pentru a ajunge în acest colț de natură este nevoie de aproximativ o oră de mers pe jos, însă cei care au făcut traseul spun că fiecare pas merită. Pereții înalți ai canionului, umbra aproape permanentă, aerul rece și apa care se pulverizează printre stânci schimbă complet atmosfera.

Canionul Șapte Scări, săpat de apele pârâului Șipoaia, are aproximativ 160 de metri lungime și aproape 60 de metri diferență de nivel. Tocmai această combinație face ca temperatura să fie cu mult mai mică decât în orașele din apropiere.

Diferența de temperatură se simte imediat. Dacă în oraș oamenii caută orice petic de umbră, în canion unii turiști spun că au fost nevoiți să își ia o haină pe ei.

„Aici este mult mai frig, practic am fugit de la caniculă și am venit la foarte frig. De exemplu acuma mi-am luat o foiță pe mine, până acum am venit în tricou și a fost numai bine”, au spus turiștii.

Potrivit administratorului obiectivului turistic, măsurătorile făcute în ultimele zile arată o diferență impresionantă între oraș și interiorul canionului.

„Am făcut această verificare, acum câteva zile, în oraș erau undeva la 33 de grade la ora 12, iar in canion erau undeva la 17 grade. Punctul maxim se va atinge dupa jumatatea lui iulie si luna august”, a spus Constantin Secelean, administrator canion, pentru Observator.

Cât plătesc turiștii pentru o gură de aer rece

Pe măsură ce temperaturile cresc, tot mai mulți români aleg să lase în urmă orașele încinse și să se refugieze în acest loc spectaculos din județul Brașov. Accesul în Canionul Șapte Scări costă 25 de lei pentru adulți, 15 lei pentru copii și studenți, iar elevii care vin în grupuri organizate plătesc câte 10 lei de persoană.

În timp ce meteorologii anunță că urmează și mai multe zile cu temperaturi extreme, Canionul Șapte Scări rămâne unul dintre puținele locuri din România unde canicula pare că nu are nicio putere, iar cele doar 17 grade Celsius îi fac pe turiști să creadă că au trecut, pentru câteva ore, direct din vară în toamnă.

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