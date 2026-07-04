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Europa se sufocă sub un nou val de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi record și nopți tropicale

De: David Ioan 04/07/2026 | 22:26
Europa se sufocă sub un nou val de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi record și nopți tropicale
Europa se sufocă sub un nou val de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi record și nopți tropicale
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Un nou val de căldură extremă lovește Europa și aduce temperaturi record, caniculă sufocantă și nopți tropicale, marcând deja al treilea episod sever al verii. Fenomenul conturează imaginea unei regiuni care se încălzește constant și rapid.

Începând din iunie 2026, mai multe state europene au depășit praguri istorice de temperatură, unele cu 2–3 grade Celsius peste recordurile anterioare.

Europa se sufocă sub un nou val de caniculă

În Germania, meteorologii de la Deutscher Wetterdienst au descris episodul drept „un episod pentru cărțile de istorie”. Franța și Spania au traversat cele mai fierbinți zile de iunie înregistrate vreodată, cu valori ce au trecut de 40°C.

„Comparativ cu măsurătorile istorice, acest fenomen este extrem de neobișnuit, dar, ca om de știință, nu sunt surprinsă să îl văd… știm că avem o climă în încălzire”, a declarat Sonia Seneviratne, profesor la Institutul pentru Știința Atmosferei și Climei din Zürich.

Marea Britanie se pregătește pentru un nou val de caniculă, după ce luna iunie a adus temperaturi excepționale, culminând cu 37,7°C în Lingwood, Norfolk, conform datelor provizorii. Valoarea depășește precedentul record național pentru iunie, de 35,6°C, stabilit în 1957 și egalat în 1976.

„Să vedem astfel de temperaturi în iunie, în Marea Britanie, este tulburător”, a spus profesorul Stephen Belcher, șeful științific al Met Office.

Cardiff a consemnat, la rândul său, cea mai caldă noapte de iunie din istoria țării, cu o minimă care nu a coborât sub 23,5°C.

Creșterea numărului de „nopți tropicale”, în care temperatura nu scade sub 20°C, devine un semn distinctiv al verilor europene. În iunie 2026, mare parte din Anglia și Țara Galilor au avut cel puțin o astfel de noapte.

„Ne așteptăm să vedem tot mai multe nopți tropicale pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească”, a explicat profesorul Ed Hawkins de la Universitatea din Reading.

Meteorologii anunță temperaturi record și nopți tropicale

Europa se încălzește mai rapid decât alte regiuni, pe fondul topirii zăpezilor și ghețurilor, dar și al reducerii particulelor poluante din atmosferă, ceea ce permite absorbția unei cantități mai mari de energie solară.

Cercetătorii indică și posibile modificări ale circulației atmosferice, care favorizează formarea sistemelor de presiune ridicată responsabile pentru valurile de căldură. Aceste episoade aduc nu doar zile sufocante, ci și nopți în care organismul nu se poate recupera, mai ales în condiții de umiditate ridicată. Temperaturile crescute ale mării din jurul Marii Britanii pot prelungi durata caniculei, reducând efectul de răcire al brizelor.

Specialiștii subliniază că schimbările climatice generate de activitățile umane intensifică și fac mai probabile fenomenele extreme de căldură.

„Singura modalitate de a explica astfel de valuri puternice de căldură este luarea în considerare a încălzirii pe termen lung”, a declarat Seneviratne.

Profesorul Hawkins avertizează că „valurile noastre de căldură vor deveni din ce în ce mai fierbinți, până când vom atinge zero emisii globale nete de gaze cu efect de seră și vom stabiliza clima”.

Deși nu toate verile vor aduce temperaturi mai ridicate decât cele precedente, datele climatice indică un trend ascendent constant pe termen lung, vizibil mai ales pe continentul european.

În urmă cu câteva decenii, valori de 30°C în luna iunie erau considerate excepții în Marea Britanie. Astăzi, astfel de zile au devenit obișnuite, semn al schimbărilor climatice accelerate.

Perspectivele pentru următorii ani sunt îngrijorătoare: specialiștii avertizează că temperaturile ar putea depăși praguri fără precedent dacă nu sunt implementate rapid politici ferme de reducere a emisiilor de carbon și măsuri eficiente de combatere a crizei climatice globale.

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