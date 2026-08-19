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Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Irina Vlad 19/08/2026 | 08:00
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
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După o vară capricioasă din punct de vedere atmosferic și termic, meteorologii Accuweather au anunțat deja orașele din România în care vor cădea primii fulgi de nea. Urmează o răcire bruscă la începutul toamnei.

Începând cu luna septembrie, meteorologii Accuweather anunță posibilitatea unor răciri bruște și ninsori în zonele de munte înalte. Jumătatea primei luni de toamnă aduce primii fulgi de nea în orașele de la altitudine mare, în anumite zone din România. Iată pe ce dată cade prima zăpadă.

Accuweather: Care sunt orașele unde ninge în septembrie

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza meteo pentru luna septembrie 2026. Se vor înregistra precipitații sub formă de lapovită, luna viitoare, în anumite zone ale României, în special în zonele montane înalte.

Jumătatea primei luni de toamnă aduce și primele ninsori la munte și temperaturi cu minuns. Vremea va intra într-un proces de răcire bruscă, iar primii fulgi de nea își vor face prezența în zonele înalte, chiar de la mijlocul lunii.

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sursă foto: accuweatherSpre exemplu, conform prognozei meteo emise de meteorologii Accuwearher, în Predeal, ploile își vor face prezența mai des la începutul lunii septembrie. Vor există 6 zile cu ploi și una cu ninsori. În general, temperaturile maxime se vor situa între 20 și 18 grade Celsius, fiind înregistrată o scădere a valorilor termice după jumătatea lunii septembrie, Temperaturile minime se vor situa între 1 și 12 grade Celsius.

Iarna se instalează serios încă de pe 19 septembrie, când răcirea vremii aduce primele ninsori în stațiunea montană. În această zi, datele meteorologice indică o temperatură maximă de 9 grade Celsius. Temperatura minimă va atinge 1 grad Celsius.

Temperaturile nocturne vor fi mult mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă. În timpul zilei, valorile vor rămâne mai ridicate, însă diferențele dintre zi și noapte vor rămâne accentuate. Precipitațiile pot trece de la ploaie la lapovită sau ninsoare atunci când aerul rece pătrunde în regiune. De asemenea, potrivit meteorologilor Accuweather, există șanse mari ca vremea din septembrie să alterneze între perioade calde și episoade de răcire.

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