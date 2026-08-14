Descoperire macabră în Munții Bucegi. A fost găsit un cadavru care avea asupra sa actele tânărului britanic dispărut în 2025

O descoperire macabră făcută vineri, 14 august, în Munții Bucegi ar putea aduce noi informații în cazul tânărului britanic de 18 ani dispărut în toamna anului trecut. Trupul neînsuflețit al unei persoane a fost găsit într-o zonă montană greu accesibilă, iar asupra cadavrului au fost identificate mai multe documente care ar aparține tânărului dispărut.

Persoana decedată a fost găsită în zona Valea Ciubotea, din Munții Bucegi, după ce un cioban a observat trupul și a alertat autoritățile. Din primele informații, cadavrul se afla într-o stare avansată de degradare, ceea ce face dificilă stabilirea identității prin examinare vizuală.

A fost găsit un cadavru care avea asupra sa actele tânărului britanic dispărut în 2025

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost sesizați în cursul dimineții de vineri, în jurul orei 10:00. La scurt timp, o echipă s-a deplasat în zona indicată pentru verificări și pentru efectuarea cercetării la fața locului. Criminaliștii au analizat zona în care a fost descoperit trupul și au început să strângă elementele necesare pentru stabilirea identității victimei și a împrejurărilor în care aceasta și-a pierdut viața.

Unul dintre cele mai importante indicii descoperite în timpul verificărilor îl reprezintă documentele găsite asupra persoanei decedate. Acestea au fost emise pe numele unui cetățean britanic, de sex masculin, în vârstă de 18 ani. Informația ridică suspiciunea că trupul ar putea fi al tânărului dispărut în Bucegi în noiembrie 2025, însă autoritățile nu au confirmat încă oficial identitatea victimei.

Cadavrul urmează să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală. Examinarea medico-legală va avea un rol esențial în stabilirea identității, dar și în determinarea cauzei exacte a decesului. În funcție de rezultatele analizelor, anchetatorii vor putea afla și dacă există elemente care să indice modul în care s-a produs tragedia.

Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești. Ancheta urmărește în această etapă atât identificarea fără echivoc a persoanei decedate, cât și reconstituirea ultimelor momente din viața acesteia.

Tânărul britanic în vârstă de 18 ani dispăruse în Munții Bucegi în luna noiembrie a anului 2025. Student la University of Bristol, acesta venise în România pentru o călătorie pe care, potrivit informațiilor apărute la acel moment, ar fi făcut-o fără ca familia sa să știe. Dispariția lui a declanșat o amplă operațiune de căutare în zona montană.

Operațiunile au fost îngreunate de condițiile meteo și de instalarea iernii, iar căutările au fost suspendate după ce stratul de zăpadă a devenit tot mai consistent. În cadrul operațiunilor au fost utilizate inclusiv resurse aeriene, printre acestea numărându-se și un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne.

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