S-a aflat identitatea româncei ucisă de studentul obsedat de serialul „Dexter”. Maria avea 24 de ani

S-a aflat identitatea româncei ucisă de studentul obsedat de serialul „Dexter”. Maria avea 24 de ani
Maria Săceanu, românca ucisă de studentul obsedat de serialul „Dexter” /Foto: West Midlands Police
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Maria Săceanu, o româncă de numai 24 de ani, a avut parte de un sfârșit tragic. Tânăra, care locuia în Marea Britanie, a fost ucisă cu sânge rece de un student obsedat de serialul „Dexter”. Băiatul, în vârstă de 20 de ani acum, a pregătit crima în detaliu, iar întreg scenariul a fost inspirat de celebrul serial.

Principalul suspect în cazul morții româncei este Benjamin William Day, un student în vârstă de 20 de ani, despre care procurorii au afirmat că era fascinat de serialul „Dexter”. Deși inițial tânărul a negat faptele, în cea de-a doua zi a procesului desfășurat la Tribunalul Coroanei din Wolverhampton și-a recunoscut faptele.

Cum a ajuns Maria Săceanu să fie victima lui Benjamin William Day

Maria Săceanu era originară din România și de ceva timp locuia în Marea Britanie. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, românca în vârstă de 24 de ani l-ar fi întâlnit pe Benjamin William Day după ce tânărul a contactat-o prin intermediul unui site de escorte.

Acesta ar fi folosit un telefon de unică folosință pentru a lua legătura cu Maria Săceanu, iar cei doi s-au întâlnit într-un apartament închiriat prin Airbnb. Potrivit oamenilor legii, în luna decembrie a anului 2025, românca a fost invitată de Benjamin Day într-un apartament din Barncroft Road, în Oldbury.

Fără să bănuiască tot ce avea să i se întâmple, Maria a mers la întâlnire. Imediat ce a intrat în apartament, tânăra a fost ucisă. Femeia a fost înjunghiată de 78 de ori. Benjamin William Day s-a inspirat din serialul „Dexter”, iar întreg apartamentul fusese acoperit cu folii de plastic.

„Podeaua și pereții dormitorului, precum și patul în sine, fuseseră acoperite cu folii de plastic, care fuseseră fixate cu capse de perete pentru a le asigura. A fost descoperit un toc de pânză pentru cuțite care conținea mai multe cuțite, precum și un pistol de capse și bandă adezivă”, a declarat Poliția din West Midlands.

„Putem spune că probele arată că el a plănuit această crimă în detaliu. A atras-o pe Maria Săceanu într-o cameră pe care o închiriase prin Airbnb. Se pregătise să o ucidă. Plănuise să îi ascundă trupul fără a lăsa urme a ceea ce s-a întâmplat și plănuise să scape nepedepsit”, a precizat și unul dintre procurorii care se ocupă de caz.

Maria Săceanu, românca ucisă de studentul obsedat de serialul „Dexter” /Foto: West Midlands Police

Maria Săceanu nu a avut nicio șansă

Cum era obsedat de serialul „Dexter”, Benjamin William Day a plănuit crima până în cel mai mic detaliu, iar întreg cadrul a fost inspirat din celebra producție. Mai mult, tânărul, care la momentul crimei avea 19 ani, purta chiar și un tricou kaki, la fel ca personajul din serial.

Potrivit inspectorului detectiv Matt Marston, Maria Săceanu nu a avut nicio șansă. Românca a fost atacată brutal imediat ce a intrat în apartament. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost găsit lângă patul din dormitor.

„Day avea o personalitate obsesivă și ajunsese să fie obsedat de personajul Dexter. A plănuit această crimă în detaliu, meticulos. A fost un atac brutal, premeditat, asupra unei femei fără apărare, atrasă în camera pe care o închiriase. (…)

Detaliile acestui caz i-au șocat pe polițiștii cu experiență, iar gândurile noastre se îndreaptă în continuare către familia îndurerată a Mariei în aceste momente”, a declarat inspectorul detectiv Matt Marston, de la Echipa de Crimă Organizată și Omucideri.

Inițial, Benjamin Day s-a declarat nevinovat în timpul audierilor. Însă, în cea de-a doua zi a procesului, pe 6 octombrie, desfășurat la Tribunalul Coroanei din Wolverhampton, tânărul a pledat vinovat pentru uciderea Mariei Săceanu. Judecătorii vor decide sentința lui Benjamin Day pe data de 4 decembrie 2026.

 

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