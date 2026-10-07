Româncă de 24 de ani, ucisă în Marea Britanie de un student obsedat de Dexter. Cum și-a pregătit tânărul planul

O româncă de 24 de ani a fost ucisă în Marea Britanie, într-un caz care a șocat prin modul în care autoritățile susțin că a fost pregătită fapta. Principalul suspect este Benjamin William Day, un student în vârstă de 20 de ani, despre care procurorii au afirmat că era fascinat de serialul „Dexter”. Tânărul și-a recunoscut vinovăția în cea de-a doua zi a procesului desfășurat la Tribunalul Coroanei din Wolverhampton.

Victima, Maria Saceanu, era originară din România și se afla în Marea Britanie. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, aceasta l-ar fi întâlnit pe Benjamin William Day după ce tânărul a contactat-o prin intermediul unui site. Procurorii susțin că acesta ar fi folosit un telefon de unică folosință pentru a lua legătura cu ea și că întâlnirea a avut loc într-un apartament închiriat prin Airbnb.

Studentul era pasionat de „Dexter”

Anchetatorii au stabilit că încăperea în care a avut loc tragedia fusese pregătită înainte de sosirea tinerei. Pereții și podeaua ar fi fost acoperite cu folie de plastic, iar în cameră au fost găsite mai multe obiecte care, potrivit procurorilor, indicau faptul că întâlnirea fusese planificată.

Benjamin William Day era student la Universitatea din Worcester și avea 19 ani în momentul în care a comis fapta. Procurorii au susținut în fața instanței că tânărul era puternic influențat de serialul american „Dexter”, al cărui personaj principal este un specialist în criminalistică ce duce o viață secretă de criminal.

Potrivit anchetatorilor, Day ar fi încercat să reproducă anumite elemente asociate producției. În încăperea pregătită înainte de întâlnire au fost descoperite obiecte precum un șorț, o vizieră și produse pentru curățenie.

Inițial, apărarea urma să prezinte o altă versiune a evenimentelor. Tânărul ar fi susținut că a acționat în legitimă apărare și că pregătise încăperea pentru realizarea unui videoclip inspirat din „Dexter”, pe care intenționa să îl publice pe TikTok.

Ce s-a întâmplat după întâlnirea cu tânăra

În prima zi a procesului, procurorii au prezentat în fața juraților informații despre ultimele momente ale Mariei Saceanu. Potrivit acestora, tânăra a fost atacată în apartamentul închiriat, iar anchetatorii au descoperit ulterior mai multe indicii care sugerau că întâlnirea nu fusese una întâmplătoare.

După ce a părăsit locuința, Benjamin Day s-ar fi deplasat o anumită distanță înainte de a apela serviciul de urgență 999, în jurul orei 00:50, în noaptea de 21 decembrie.

Când polițiștii au ajuns la el, tânărul avea mâna bandajată cu bandă adezivă. În timpul discuțiilor cu anchetatorii, acesta a oferit inițial o explicație pentru rănile pe care le avea, susținând că ar fi putut fi provocate de un animal întâlnit în apropierea unui tufiș.

Versiunea sa a atras însă atenția polițiștilor, care au constatat că explicațiile oferite nu se potriveau cu celelalte elemente ale cazului.

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