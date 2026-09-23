A fost prins un posibil complice în cazul crimei din Olt. Ce legătură ar avea acesta cu Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei

Răsturnare de situație în cazul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt! Polițiștii l-au prins pe posibilul complice al iubitului Valentinei, Vlad Bălțățeanu. Bărbatul a fost identificat în județul Sibiu și dus la audieri, iar ancheta începe să se încingă serios.

Până acum, toate privirile au fost ațintite asupra lui Vlad, iubitul Valentinei, care este în continuare de negăsit. A apărut însă un nou personaj în dosar, iar oamenii legii încearcă să afle exact ce rol ar fi avut acesta în tragedie.

A fost prins posibilul complice al iubitului Valentinei

Informația a fost făcută publică de Cătălin Țone, fost șef Antidrog. Potrivit acestuia, bărbatul ar fi fost identificat pe raza județului Sibiu și ulterior dus la audieri.

Mai mult, există suspiciunea că individul ar fi fost cel care l-ar fi transportat pe iubitul Valentinei. Deocamdată, anchetatorii trebuie să stabilească dacă bărbatul a fost doar un simplu transportator sau dacă știe mai multe despre ceea ce s-a întâmplat.

„Anchetatorii iau în calcul dispozitivele informatice pentru percheziția informatică, în vederea stabilirii unui dialog anterior al victimei și, în momentul în care va fi prins, și al suspectului, pentru a lămuri ansamblul probator. Acum am primit această informație: se pare că un complice al suspectului a fost deja audiat și prins unde în zona Sibiului. Se pare că cel care l-a transportat”, a transmis Cătălin Țone.

Valentina, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, în județul Vâlcea. Descoperirea a declanșat o anchetă de amploare, iar polițiștii au început să refacă pas cu pas ultimele momente din viața tinerei.

Iubitul ei, Vlad, este în continuare de negăsit. Anchetatorii încearcă să-i dea de urmă și iau în calcul inclusiv varianta ca acesta să fi părăsit deja România.

Ancheta se complică după descoperirea Valentinei

În tot acest timp, apariția presupusului complice schimbă datele problemei. Dacă anchetatorii vor confirma că bărbatul are legătură cu Vlad și cu deplasarea acestuia, declarațiile sale ar putea deveni extrem de importante pentru dosar.

Cătălin Țone a făcut publică și o informație despre trecutul lui Vlad. Potrivit fostului șef Antidrog, bărbatul ar mai fi fost acuzat în urmă cu aproximativ patru ani de agresarea unei alte femei. În acel caz ar fi fost emis un ordin de protecție împotriva lui.

”Acest individ, în urmă cu patru ani de zile, s-a emis ordin de protecție pentru agresiune, victima fiind o altă persoană. Din informațiile mele, cercetările se efectuează acum in persona, nu mai este in rem. Aceasta permite declanșarea unui mecanism rapid de dare în urmărire”, a declarat Cătălin Țone în emisiunea „Viața fără filtru”.

În timp ce polițiștii încearcă să afle ce știe bărbatul prins în Sibiu, iubitul Valentinei rămâne de negăsit. Anchetatorii îl caută și încearcă să stabilească traseul pe care l-ar fi urmat după dispariția tinerei. Există suspiciunea că Vlad ar fi plecat deja din țară, ceea ce complică și mai mult ancheta.

VEZI ȘI: Ultimele clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o

El este principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea. Tatăl Valentinei face dezvăluiri uluitoare: ”Fata mea a fost la omul ăsta acasă!”