El este principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea. Tatăl Valentinei face dezvăluiri uluitoare: ”Fata mea a fost la omul ăsta acasă!”

Apar noi detalii în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză, în râul Olt. Victima ar fi fost ucisă cu sânge rece de către iubitul ei, Vlad, un frizer din Horezu. Tatăl tinerei a vorbit despre ultima convorbire telefonică pe care a avut-o cu partenerul fetei înainte ca aceasta să dispară.

Alarma la 112 a fost dată marți, 22 septembrie, când un pescar a descoperit o valiză plutind pe râul Olt. Ajunși la fața locului, oamenii legii au descoperit trupul neînsuflețit al Valentinei, complet dezbrăcat și cu urme de violență extremă, înghesuit într-un geamantan impermeabil.

Principalul suspect în cazul morții Valentinei

Principalul suspect în cazul morții Valentinei este chiar iubitul ei, Vlad, un frizer din Tomșani, care lucra în Horezu. În urmă cu 3 zile, tatăl tinerei a încercat de mai multe ori să o contacteze pe fiica lui, însă fără rezultat. Îngrijorat, acesta l-a sunat pe iubitul fetei, care i-a explicat că nu poate lua legătura cu Valentina deoarece nu are semnal la telefonul mobil din cauza unor lucrări în zonă.

Seara, părintele l-a sunat din nou, iar Vlad i-a promis că va ajunge acasă și i-o va da la telefon pe fiica lui. Tatăl Valentinei crede că în acele momente fiica lui nu mai era în viață. De la ultimul apel, iubitul tinerei nu i-a mai răspuns deloc la telefon.

Marți, 22 septembrie, tatăl Valentinei a pornit spre Vâlcea – la fiica lui, însă când a ajuns nu a găsit pe nimeni în locuința fetei lui. În acea zi, bărbatul a anunțat dispariția tinerei la 112.