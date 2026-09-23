El este principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea. Tatăl Valentinei face dezvăluiri uluitoare: ”Fata mea a fost la omul ăsta acasă!”

Apar noi detalii în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză, în râul Olt. Victima ar fi fost ucisă cu sânge rece de către iubitul ei, Vlad, un frizer din Horezu. Tatăl tinerei a vorbit despre ultima convorbire telefonică pe care a avut-o cu partenerul fetei înainte ca aceasta să dispară.
Alarma la 112 a fost dată marți, 22 septembrie, când un pescar a descoperit o valiză plutind pe râul Olt. Ajunși la fața locului, oamenii legii au descoperit trupul neînsuflețit al Valentinei, complet dezbrăcat și cu urme de violență extremă, înghesuit într-un geamantan impermeabil.
Principalul suspect în cazul morții Valentinei
Principalul suspect în cazul morții Valentinei este chiar iubitul ei, Vlad, un frizer din Tomșani, care lucra în Horezu. În urmă cu 3 zile, tatăl tinerei a încercat de mai multe ori să o contacteze pe fiica lui, însă fără rezultat. Îngrijorat, acesta l-a sunat pe iubitul fetei, care i-a explicat că nu poate lua legătura cu Valentina deoarece nu are semnal la telefonul mobil din cauza unor lucrări în zonă.
Seara, părintele l-a sunat din nou, iar Vlad i-a promis că va ajunge acasă și i-o va da la telefon pe fiica lui. Tatăl Valentinei crede că în acele momente fiica lui nu mai era în viață. De la ultimul apel, iubitul tinerei nu i-a mai răspuns deloc la telefon.
Marți, 22 septembrie, tatăl Valentinei a pornit spre Vâlcea – la fiica lui, însă când a ajuns nu a găsit pe nimeni în locuința fetei lui. În acea zi, bărbatul a anunțat dispariția tinerei la 112.
„Am vorbit cu el luni, pe zi şi l-am sunat şi mi-a răspuns. Zicea că Valentina nu are semnal, că sunt unii care lucrează la nişte stâlpi. I-am zis că vreau să vorbesc cu fata mea, a zis că mi-o dă la telefon când ajunge de la serviciu. Probabil că deja o omorâse. L-am sunat la 9 seara şi mi-a zis că mai are 10 minute până ajunge acasă şi că mi-o dă la telefon şi de atunci nu mi-a mai răspuns. M-am gândit că s-a întâmplat ceva şi am plecat spre Vâlcea.
La Tomşani am aflat că mama lui nu ştie nimic de el de ieri. Şi nici de fată. Nenorocitul ăsta i-a făcut ceva fetei mele. Cum nu ştiţi de ei? Nu-i acasă? Am sunat la 112 şi am zis că fata mea nu e de găsit, fata mea a fost la omul ăsta acasă şi nu vor să răspundă la telefon şi nu mai e activă nici pe telefon, nici pe nimic. Nu ştiu unde a omorât-o”, a declarat tatăl Valentinei pentru Observatornew.ro.