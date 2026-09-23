Ea este tânăra din Filiași găsită moartă într-o valiză, în râul Olt. Valentina avea 28 de ani

Ea este tânăra din Filiași găsită moartă într-o valiză, în râul Olt. Valentina avea 28 de ani
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Tânăra găsită decedată
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Polițiștii desfășoară verificări ample pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în cazul Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză aruncată în râul Olt. Tatăl fetei povestește că, înainte de descoperirea teribilă, a discutat în repetate rânduri cu iubitul acesteia și că ceva din comportamentul lui i-a ridicat semne de întrebare.

Cuprins de neliniște, bărbatul a anunțat dispariția fiicei la 112.Nu a trecut mult timp până când anchetatorii au făcut descoperirea macabră. Trupul tinerei a fost găsit ascuns într-o valiză, în apele Oltului.

„Știu că era cu iubitul ăsta, nenoricitul ăsta gelos. Am vorbit 40 de minute cu el și i-am spus să stea liniștit. Tot zicea că l-a înșelat, dar fata a spus că nu a avut treabă cu nimeni de când e cu el. Și fata mi-a zis: „Tată, lasă-l în pace acum că e beat și eu îl iubesc”, a declarat pentru Antena 3 CNN tatăl Valentinei.

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Ultima discuție cu tatăl ei

Noi informații ies la iveală în ancheta privind moartea Valentinei, tânăra în vârstă de 28 de ani al cărei trup a fost descoperit într-o valiză, în apele râului Olt. Tatăl victimei a povestit ce s-a întâmplat în noaptea de duminică și a dezvăluit cum a început să se îngrijoreze în legătură cu fiica sa.

Bărbatul a primit un mesaj de la partenerul Valentinei, care îi reproșa că aceasta i-ar fi fost infidelă. Tânăra a negat însă acuzațiile, susținând că nu l-a înșelat pe iubitul ei.

Conversația purtată în acea noapte avea să fie ultima dintre Valentina și tatăl său. În dimineața următoare, bărbatul a încercat să ia din nou legătura cu fiica sa. De această dată însă, tânăra nu a mai răspuns. Îngrijorat, a vrut să afle dacă iubitul ei știe ceva despre ea și l-a contactat.

Potrivit informațiilor prezentate în anchetă, bărbatul, care lucrează ca hairstylist în Horezu, i-ar fi spus tatălui Valentinei că se afla la serviciu și că nu mai discutase cu tânăra. Răspunsul primit nu i-a alungat însă temerile. Astfel că părintele a decis să ceară ajutorul autorităților și a anunțat dispariția fiicei la 112.

Descoperirea care a schimbat cursul anchetei

La doar câteva ore după sesizarea dispariției, cazul a luat o turnură dramatică. Mai mulți pescari au observat în râul Olt o valiză care plutea pe apă. În interior se afla trupul neînsuflețit al Valentinei, iar descoperirea a declanșat o anchetă de amploare.

Sursa foto: Social media

Examinarea medico-legală a scos la iveală mai multe indicii care ridică suspiciuni cu privire la modul în care tânăra și-a pierdut viața. Pe corp au fost identificate urme de violență. Totodată, medicii legiști au constatat existența a două traumatisme puternice la nivelul capului. Una dintre lovituri ar fi fost fatală.

De asemenea, investigațiile medico-legale au indicat și fracturi la nivelul coastelor, leziunile fiind compatibile cu un episod de agresiune fizică.

Iubitul Valentinei, în atenția anchetatorilor

Cazul este cercetat în prezent de polițiștii din Vâlcea, care încearcă să stabilească exact succesiunea evenimentelor și împrejurările în care tânăra a murit.

Anchetatorii verifică inclusiv informațiile referitoare la relația Valentinei cu iubitul său, cel care a fost menționat în discuțiile purtate de tatăl victimei înainte de dispariție.

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