Decizia luată de Andreea Popescu, după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu noua iubită în casa în care a locuit cu ea

Andreea Popescu, Rareș Cojoc și fotomodelul Claudia Dumitru/ sursă foto: social media
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Au trecut mai bine de 6 luni de când Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat public că divorțează după 15 ani de relație. De atunci, evenimentele din viața lor s-au desfășurat într-un ritm alert. În timp ce povestea de amor dintre creatoarea de conținut și Dan Alexa se derula prin cluburile din Capitală, campionul la dans își construia o frumoasă poveste de dragoste alături de fotomodelul Claudia Dumitru. 

Proaspăt divorțat, Rareș Cojoc și-a dus relația cu fotomodelul Claudia Dumitru la următorul nivel, iar recent s-au mutat împreună în locuința în care s-a derulat relația de 15 ani cu Andreea Popescu. Pusă în fața faptului împlinit, Andreea Popescu a recunoscut că alegerile fostului ei soț au luat-o prin surprindere, însă este dispusă să treacă cu vederea peste orice de dragul celor trei copii pe care îi au împreună.

Ce decizie a luat Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita

Pentru a-și muta atenția de la noua viață a tatălui copiilor ei, Andreea Popescu s-a ambiționat și are în plan să devină cea mai bună versiune a sa, cel puțin din punct de vedere medical. Iar dacă asta înseamnă să facă anumite sacrificii, de ce nu?!

Recent, ea le-a împărtășit urmăritorilor de pe rețelele de socializare una dintre cele mai importante decizii: are de gând să reia injecțiile pentru slăbit după o pauză de patru luni. De data aceasta, accentul pică pe considerente medicale. În trecut, ea a mai urmat tratamentul cu injecții Mounjaro, determinată atât de problemele de sănătate pe care le are din cauza rezistenței la insulină și a bolii autoimună Hashimoto, cât și de ordin estetic.

„Am făcut tratamentul timp de un an și 2-3 luni. Se fac 4 luni de când nu-l mai iau și am reușit să mă mențin, nu știu cum, dar am reușit. L-aș începe din nou, însă nu pentru slăbit, ci pentru rezistența mea la insulină și pentru reglarea problemelor de la boala Hashimoto. Pentru asta m-aș reapuca. Am vorbit cu doctorul meu pentru asta să fac microdosing. Analizele mele au ieșit top, ceea ce este fantastic. O să mă reapuc de sport. În ceea ce privește regimul alimentar, eu mănânc puțin”, a spus Andreea Popescu pe Instagram.

Andreea Popescu: „Andreea Popescu”

După 15 ani petrecuți împreună, Andreea și Rareș au rămas legați prin cei trei copii pe care îi au împreună. Influencerița a spus că, indiferent ce s-a întâmplat între ei, nu vrea ca despărțirea lor să se transforme într-un război. Într-o intervenție pe Instagram, influencerița a oferit o primă reacție după ce a aflat de mutarea lui Rareș Cojoc cu noua iubită.

„Am avut o gelozie, pentru că am stat 15 ani împreună. Aș minți să spun că nu am simțit nimic sau că nu există sentimente pentru Rareș. Sunt 15 ani în care mi-am împărțit viața alături de un om, am trecut prin atât de multe lucruri. M-a deranjat, era cam ciudat să vezi asta… au fost niște stări, niște trăiri prin care a trebuit să trec.

Ce pot să vă zic eu foarte, foarte sincer este că eu am ales liniștea copiilor mei și asta înseamnă liniștea dintre mine și tatăl lor. Atâta timp cât între mine și Rareș există o comunicare extraordinară, prietenie și relație bazată pe respect, cred că trebuie să faci niște compromisuri”, a spus Andreea pe Instagram.

Rareș Cojoc s-a mutat cu noua iubită în casa în care a locuit cu fosta soție. Prima reacție a Andreei Popescu

Ce relație are Andreea Popescu cu actuala iubită a lui Rareș Cojoc? „Există orgolii. Sunt sentimente firești care apar”

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