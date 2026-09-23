Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat fosta soție a lui Irinel Columbeanu, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA

Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat fosta soție a lui Irinel Columbeanu, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
Monica Gabor și Irinel Columbeanu/ sursă foto: social media
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După ce a trăit visul românesc, când multe dintre domnișoare nici nu îndrăzneau să spere la ceea ce ea a avut în perioada în care era soția milionarului de la Izvorani, Monica Gabor (39 de ani) s-a reorientat rapid și a plecat peste Ocean ca să simtă pe propria piele visul american. După mai multe încercări de a deveni antreprenoare, fosta soție a lui Irinel Columbeanu (69 de ani) a ajuns la „sapă de lemn”. 

Monica Gabor și Irinel Columeanu au fost căsătoriți timp de 5 ani (între 2006 și 2011). Cei doi au divorțat în anul 2011, separare care s-a lăsat cu scandal din cauza custodiei fiicei lor, Irina. Fostul milionar de la Izvorani a câștigat procesul, fiind cel care a crescut-o pe Irina timp de 7 ani.

Monica Gabor și Irinel Columbeanu/ sursă foto: social media

Monica Gabor și-a vândut toate afacerile din SUA

În tot acest timp, Irina și-a construit o viață de la zero în America. S-a căsătorit cu Mr. Pink și și-a încercat norocul în antreprenoriat. După ce și-a vândut toate afacerile, în prezent, Monica Gabor este profesoară de limba engleză.

„Monica nu mai are nicio afacere. Ramona e cu astea, cu parfumurile. Ea e doar profesoară de engleză acum”, a mărturisit Irinel Columbeanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO în urmă cu doi ani.

Și-a dorit să dea lovitura în afaceri pe cont propriu, însă planurile sale au fost date peste cap. Inițial, Monica și-a lansat propria aplicație de live-streaming, însă transmisiile sale live au încetat brusc. După eșecul aplicației, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a vândut aplicația și ar fi încasat bani frumoși de pe urma ei.

„Din ce știu eu, a vândut-o unor chinezi. Am auzit că aceasta ar fi actuala platformă Tick-tok, îmbunătățită!”, ne-a spus Irinel Columbeanu.

Monica Gabor și Irina/ sursă foto: social media

Ulterior, Monica și-a încercat norocul în industria modei, s-a străduit să aibă propria linie vestimentară de lux, care să-i poarte numele. Succesul ei nu a fost cel așteptat, așa că a s-a gândit să se lege de afacerea iubitul ei cu ceaiuri energizante, încercând să aducă și să comercializeze marca „Mr. Pink” și-n România. Însă nici această strategie de marketing nu a funcționat.

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