Doliu în lumea muzicii! „Privighetoarea Țării Oașului” a murit

Maria Petca Poptean, cunoscută drept „Privighetoarea Țării Oașului”, a murit, lăsând în urmă o carieră de peste cinci decenii. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, în mediul online.

Este doliu în lumea folclorului românesc. Maria Petca Poptean s-a stins din viață în data de 22 septembrie, la vârsta de 72 de ani. Cântăreața de muzică populară a fost una dintre cele mai importante personalități din Țara Oașului și, tocmai din acest motiv, a fost supranumită „Privighetoarea”.

Reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale sunt acum întristați de pierderea interpretei și au transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Maria Petca Poptean a murit

Timp de peste cinci decenii, Maria Petca Poptean a urcat pe scene din România și de peste hotare, iar de-a lungul timpului a contribuit activ la promovarea cântecului oșenesc. Prima sa prestație în fața unui public a avut-o în anul 1970, însă una dintre cele mai importante reușite ale sale a fost la Festivalul „Maria Tănase”.

Reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale au transmis un mesaj emoționant în mediul online prin care precizau că va rămâne o voce memorabilă.

„Astăzi ne despărțim cu tristețe de un om care a purtat Țara Oașului în glas și în suflet. Rămân însă cântecele sale, amintirea întâlnirilor și a momentelor dăruite publicului, precum și exemplul unui om care a știut să păstreze și să transmită mai departe ceea ce a primit de la înaintași”, au transmis reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

Cine a fost Maria Petca Poptean

În anul 2005, Maria Petca Poptean a înființat și coordonat grupul folcloric „Măgura” din Târșloț. Mai mult decât atât, în anul 2008, solista de muzică folclorică a pus bazele Asociației Culturale „Rapsodia Oașului”, iar în 2019, cu ocazia aniversării vârstei de 65 de ani, a lansat cartea document intitulată „Maria Petca Poptean – Privighetoarea Oașului”.

Aceasta și-a dedicat viața păstrării și transmiterii tradițiilor din zonă. Glasul și autenticitatea sa au fost apreciate de public, mai ales că au fost moștenite din generație în generație. Acum, cei care au cunoscut-o îi pot aduce un ultim omagiu.

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