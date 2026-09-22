Nuntă secretă în sportul românesc! Canotorii Mădălina Bereș și Ștefan Berariu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu

Weekendul trecut a fost unul cu totul special pentru Mădălina Bereș și Ștefan Berariu. Cei doi canotori au renunțat pentru o zi la emoțiile competițiilor sportive și au trăit un moment important în viața personală, spunând „Da” în fața altarului și începând astfel un nou drum împreună.

Ceremonia a avut loc într-o atmosferă rafinată, dar în același timp caldă, alături de oamenii importanți din viața celor doi. Printre invitați s-au numărat membri ai lotului național de canotaj, prieteni apropiați și colegi din lumea sportului.

Canotorii Mădălina Bereș și Ștefan Berariu s-au căsătorit

Pentru ziua în care și-au unit destinele, Mădălina Bereș a ales o ținută de mireasă cu un corset decorat prin broderie și un buchet delicat de trandafiri albi. Ștefan Berariu a mers pe varianta clasică și elegantă, purtând un costum completat de papion.

Petrecerea de nuntă și cununia religioasă au venit firesc, completând povestea de dragoste a celor doi sportivi care își oficializaseră deja relația în fața ofițerului de stare civilă. Cununia a avut loc în februarie anul trecut, în Dumbrăveni, localitatea natală a canotorului.

La acel moment, comunitatea locală a ținut să le recunoască meritele sportive. Primarul Ioan Pavăl le-a oferit o medalie de apreciere, în semn de recunoștință pentru rezultatele obținute și pentru dedicarea de care au dat dovadă în sportul de performanță.

Unul dintre cele mai frumoase tablouri ale evenimentului a fost creat în timpul dansului de nuntă. Cei doi au trăit clipa unul în brațele celuilalt, într-un moment care a adus și mai multă emoție atmosferei festive.

Federația Română de Canotaj a transmis o urare emoționantă

Bucuria celor doi a fost împărtășită și de Federația Română de Canotaj, care le-a adresat public felicitări cu ocazia căsătoriei. Mesajul a fost însoțit de mai multe imagini surprinse în timpul evenimentului, publicate pe rețelele de socializare.

„Weekend-ul trecut a fost unul de poveste în familia canotajului românesc! Mădălina Bereș și Ștefan Berariu și-au unit destinele. A fost o zi plină de emoție și bucurie, petrecută alături de familie, colegi și de toți cei dragi. Le dorim casă de piatră și o viață frumoasă împreună! Să vă fie drumul plin de iubire, înțelegere și fericire!”.

În spatele poveștii lor de dragoste se află și două cariere sportive impresionante. Ștefan Berariu a reușit să urce pe podium la cele mai importante competiții internaționale, cucerind un titlu european și obținând medalii de argint atât la Jocurile Olimpice, cât și la Campionatele Mondiale.

La rândul său, Mădălina Bereș se poate lăuda cu un palmares remarcabil. Sportiva este de trei ori campioană mondială și a câștigat de mai multe ori titlul european, fiind una dintre reprezentantele de succes ale canotajului românesc.

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