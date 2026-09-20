Ce a pățit soția lui Lautaro Martinez, căpitanul lui Cristi Chivu, într-un local din Roma: „Ce știi tu despre carne?”

Ce a pățit soția lui Lautaro Martinez, căpitanul lui Cristi Chivu, într-un local din Roma: „Ce știi tu despre carne?”
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Agustina Gandolfo a plecat flămândă dintr-un local. Sursa foto: Instagram
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Agustina Gandolfo, în vârstă de 30 de ani, a avut parte de o experiență neplăcută în Roma. Soția lui Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter, a plecat supărată, flămândă și apostrofată de o angajată după ce a comandat friptură într-un local. Află detalii!

Ce a pățit soția lui Lautaro Martinez în Roma

Modelul și influencerul argentinian merge des în deplasări pentru a-și susține soțul, pe căpitanul lui Cristi Chivu. Și-a respectat ritualul și de data aceasta, înainte de partida Roma – Inter Milan din Serie A, care s-a disputat sâmbătă, 19 septembrie, la ora 19:00.

Numai că a avut parte de o întâmplare neplăcută! Agustina Gandolfo a vrut să ia masa de prânz alături de prietenii ei la Il Chianti Osteria Toscana. Ajunși acolo, au făcut comandă de două pizza și o friptură asado. Este vorba despre un produs pe care și Lautaro Martinez îl gătește la grătar, dar care nu a fost pe gustul influencerei.

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„Serviciul la Roma… Mi-au livrat o bucată de friptură tare ca piatra de la acest restaurant (n.r. Il Chianti Osteria Toscana). Trei din noi au încercat-o și prietenii mei au confirmat că era practic imposibil de mestecat”, s-a plâns Gandolfo pe Instagram, unde peste 1,75 milioane persoane o urmăresc pe vedetă.

Agustina Gandolfo s-a plâns angajaților

Ce a pățit soția lui Lautaro Martinez, căpitanul lui Cristi Chivu, într-un local din Roma

Soția fotbalistului le-a povestit fanilor ce a pățit. Sursa foto: story Instagram Agustina Gandolfo

Deoarece nu i-a plăcut produsul, aceasta a chemat un angajat pentru a-i schimba friptura. L-a rugat să îi aducă un alt fel de mâncare rapid, deoarece deja așteptaseră mult prea mult pentru primele feluri de mâncare. Agustina Gandolfo credea că va avea parte de înțelegere și o masă de prânz mai bună după a doua încercare, dar a avut, din nou, ghinion!

Modelul a povestit că angajata a avut o atitudine nepotrivită la adresa ei și că, deși a mai așteptat încă 30 de minute, a decis să părăsească locația flămândă.

„În acel moment, l-am rugat pe chelner să o schimbe, dar doar dacă aveau ceva rapid, fiindcă așteptaserăm deja 55 de minute pentru o friptură feliată și două pizza.

Apoi, apare această doamnă foarte nepoliticoasă, care mi-a spus literal «Ce știi tu despre carne?» (probabil nu mi-a înțeles prea bine accentul. În loc să caute, pur și simplu, o soluție la problemă, am plecat în cele din urmă fără să mănânc, după ce am așteptat încă o jumătate de oră!”, se arată în mesajul postat de Agustina Gandolfo pe Instagram.

Mai mulți clienți se plâng de local

Ce a pățit soția lui Lautaro Martinez, căpitanul lui Cristi Chivu, într-un local din Roma

Ce recenzii are locația pe Google. Sursa foto: story Instagram Agustina Gandolfo

După experiența dezamăgitoare, soția căpitanului de la Inter a decis să intre pe Google pentru a lăsa, cel mai probabil, o recenzie negativă locației. Agustina Gandolfo a ordonat cronologic ultimele recenzii publicate de cei care au luat masa în Il Chianti Osteria Toscana și a văzut că nu este singura pățită.

Cele mai recente recenzii au primit câte o stea din partea clienților care le-au trecut pragul, precum și comentarii legate de atitudinea nepotrivită a angajaților:

⭐ 1 stea
Preț: 50–60 €

„Atenție! Personalul este extrem de nepoliticos, iar mâncarea ne-a intoxicat. Am încercat să o returnăm pentru că nu era bună și nu voiam să plătim pentru ea, iar ei ne-au amenințat că vor suna la…”

⭐ 1 stea
Preț: 50–60 €

„ORIBIL. Dacă aș putea să îi dau 0 stele, aș face-o. Personalul este extrem de nepoliticos, iar aceasta cred că este una dintre cele mai proaste pizza din Roma. EVITAȚI…”

⭐ 1 stea
Preț: 50–60 €

„ATENȚIE! Dacă aș putea să dau zero stele acestui restaurant, aș face-o…”

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