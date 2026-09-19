A fost operat la inimă după ce problema a apărut din nou! Dezvăluiri despre situația unuia dintre cei mai importanți jucători ai lui Napoli

A fost operat la inimă după ce problema a apărut din nou! Dezvăluiri despre situația unuia dintre cei mai importanți jucători ai lui Napoli
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Mc Tominay așteaptă să revină după operația la inimă, sursa-colaj CANCAN.RO
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Scott McTominay mai are de așteptat înainte de a putea reveni într-un meci oficial pentru Napoli, după intervenția chirurgicală suferită pe 8 septembrie pentru tratarea unei aritmii benigne. Internaționalul scoțian se simte bine, însă recuperarea trebuie făcută etapizat, iar tratamentul cu medicamente anticoagulante pe care îl urmează în această perioadă nu îi permite deocamdată să primească avizul pentru activitatea sportivă.

Directorul sportiv al lui Napoli, Giovanni Manna, a explicat că sunt necesare 28 de zile pentru obținerea avizului medical, ceea ce mută posibila revenire a mijlocașului în prima parte a lunii octombrie.

Napoli face calculele pentru revenirea lui McTominay

Potrivit Gazzetta dello Sport, dacă recuperarea va decurge conform planului stabilit de medici, data care poate fi încercuită în calendar pentru revenirea lui Scott McTominay este 6 octombrie. Giovanni Manna, directorul sportiv al lui Napoli, a vorbit înaintea meciului cu Inter de pe San Siro despre perioada postoperatorie prin care trece fotbalistul scoțian și a explicat de ce acesta nu poate reveni imediat la antrenamente și la contactul fizic.

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Tratamentul administrat după intervenție reprezintă unul dintre motivele pentru care mijlocașul trebuie să aștepte înainte de a primi avizul sportiv, iar programul său de recuperare presupune mai întâi o perioadă de repaus, urmată de reluarea treptată a activității.

„Sunt necesare 28 de zile pentru a obține avizul sportiv, pentru că ia medicamente anticoagulante care sunt interzise. Timp de două săptămâni trebuie să stea în repaus, apoi poate relua activitatea sportivă fără contact pentru alte două sau trei săptămâni. Aceștia sunt timpii, apoi poate că băiatul va avea nevoie de mai mult timp, iar dacă vor apărea complicații, vom vedea pe parcurs. Am ales să anticipăm această pauză pentru a încerca să-l avem în octombrie, când vom avea nouă meciuri”, a explicat Giovanni Manna.

McTominay a fost operat pe 8 septembrie

Scott McTominay a fost supus intervenției chirurgicale pe 8 septembrie, iar Napoli a anunțat atunci că fotbalistul a efectuat o procedură de ablație la Spire Manchester Hospital. Potrivit comunicatului clubului italian, intervenția s-a încheiat cu succes, iar jucătorului i-a fost recomandată o perioadă de aproximativ două săptămâni de repaus înainte de reluarea antrenamentelor.

„A efectuat procedura de ablație la Spire Manchester Hospital. Intervenția a reușit perfect. McTominay va respecta o perioadă de repaus de aproximativ două săptămâni înainte de a relua antrenamentele”, a transmis Napoli.

Luând în calcul cele 28 de zile menționate de Manna și etapele recuperării, scoțianul ar putea reapărea pe teren în prima săptămână a lunii octombrie, cu condiția ca evoluția medicală să fie cea așteptată și să nu existe complicații.

Scott Mc Tominay pe teren, sursa-profimedia.ro

Problema cardiacă apăruse și în timpul acțiunii echipei naționale

Vestea referitoare la problema cardiacă a lui McTominay a provocat îngrijorare în jurul echipei napolitane, însă atât fotbalistul, cât și clubul știau că exista un istoric al unor astfel de episoade. Mijlocașul a vorbit despre situația sa atunci când a fost premiat la Gran Galà del Calcio și a precizat că intervenția nu a reprezentat o decizie luată complet pe neașteptate.

„Sunt bine, era ceva ce planificasem împreună cu clubul, știam că s-ar fi putut întâmpla”, a declarat McTominay.

Giovanni Manna a oferit atunci mai multe detalii și a dezvăluit că scoțianul mai avusese un episod în luna iunie, când se afla la echipa națională, iar situația s-a repetat ulterior.

„Scott este bine, dar nu foarte bine. A avut acest episod la echipa națională în iunie, s-a întâmplat din nou în ultimele săptămâni și am preferat să anticipăm pauza pentru a-l putea avea din nou alături de noi în octombrie, având în vedere că va fi o perioadă intensă și plină de meciuri”, a explicat directorul sportiv al lui Napoli.

Napoli a anunțat diagnosticul: „Aritmie benignă ușoară”

Ultima apariție a lui McTominay în Serie A înaintea intervenției a fost împotriva lui Como, partidă în care evoluția sa a fost sub nivelul obișnuit. Massimiliano Allegri explicase prestația printr-o problemă cu bășicile la picioare, care îl obligase pe scoțian să se pregătească într-un regim redus.

Ulterior a devenit cunoscută și problema cardiacă pentru care fotbalistul avea să fie supus procedurii de ablație. În comunicatul oficial publicat la două zile după ultimul său meci de campionat pe stadionul Diego Armando Maradona, Napoli a descris afecțiunea drept o „aritmie benignă ușoară”.

Înainte de plecarea spre Manchester, McTominay a ținut să le transmită și un mesaj suporterilor lui Napoli, încercând să-i liniștească în privința stării sale și a perioadei de recuperare.

„Ne vedem curând, Napoli. Nu va dura mult”, a scris fotbalistul pe Instagram.

Allegri trebuie să găsească soluții fără scoțian

Scott Mc Tominay mai are de așteptat până la revenire, sursa-captură social media Scott Mc Tominay

Absența lui McTominay îi complică și planurile lui Massimiliano Allegri, care trebuie să gestioneze în această perioadă și disponibilitatea fluctuantă a lui Anguissa. La debutul în Liga Campionilor și apoi în campionat, împotriva Bolognei, antrenorul a apelat la formula cu doi mijlocași de construcție, Lobotka și Gilmour fiind folosiți pentru a conduce jocul.

Experimentul a funcționat, însă McTominay rămâne un jucător greu de înlocuit printr-o singură schimbare tactică. În primul său sezon la Napoli, scoțianul a încheiat campionatul cu 12 goluri și 3 pase decisive în Serie A, cifre impresionante pentru un mijlocaș și o dovadă a importanței sale inclusiv în faza ofensivă.

Calitatea tehnică, forța fizică și capacitatea lui de a ajunge la finalizare au făcut din McTominay una dintre piesele importante ale echipei, astfel că atât stafful, cât și suporterii așteaptă acum revenirea sa. Data de 6 octombrie rămâne un reper estimativ, nu o garanție, deoarece ultimul cuvânt îl vor avea evoluția recuperării și avizul medical.

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