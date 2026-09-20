Lorenzo, iubitul Nattashei, mărturisiri sincere, cu ochii în lacrimi: „Sunt un om divorțat, am trei copii”

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Lorenzo a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre viața sa personală, iar vestea a venit ca un șoc pentru urmăritorii emisiunii „Insula Iubirii”. Partenerul Nattashei a scos la iveală un detaliu pe care puțini l-ar fi bănuit, reușind totodată să schimbe perspectiva telespectatorilor asupra lui.

Concurentul a surprins pe toată lumea la bonfire cu o mărturisire la care puțini s-ar fi așteptat. Lorenzo a lăsat să se întrevadă o latură mai puțin cunoscută a vieții sale personale.

„Sunt un om divorțat, am trei copii”

La ceremonia focului, Lorenzo a ajuns să vorbească despre aspecte mai puțin cunoscute din viața sa. Concurentul a făcut o mărturisire surprinzătoare, oferind totodată câteva detalii despre povestea sa cu Nattasha și despre trecutul său personal.

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Totul a pornit de la activitatea profesională a Nattashei, un subiect care a generat mai multe discuții între cei doi. Lorenzo a mărturisit că, la începutul relației, i-a fost dificil să accepte meseria partenerei sale și nu a privit-o cu ochi buni. Ulterior, lucrurile s-au schimbat, iar acesta a ajuns să îi respecte și să îi accepte alegerea.

„Eram sigur că o să se discute despre subiectul ăsta și că oamenii o să fie curioși. Eu nu am fost curios și nici nu o să fiu. Am acceptat, la început nu am fost de acord, dar acum nu mai am nicio problemă. Nu orice bărbat poate accepta meseria ei. Și în meseria ei sunt limite”, a spus Lorenzo.

Momentul de sinceritate a continuat cu o informație pe care telespectatorii nu o știau despre Lorenzo. Concurentul a dezvăluit că a mai fost căsătorit în trecut și că, în urma acelei relații, are trei copii.

Totodată, după difuzarea episodului de seara trecută, concurentul a venit cu explicații și în mediul online. Mai mult decât atât, el s-a arătat copleșit de acest subiect și a făcut mărturisiri cu ochii în lacrimi.

„Sunt un om divorțat, am trei copii și posibil să se fi referit la chestia asta, că mă acceptă cu trei copii. După ce am divorțat, eu am stat 3, 4 ani de zile singur, apoi am cunoscut-o pe Nattasha”, a explicat Lorenzo.

Sursa foto: Social media

Nattasha și Lorenzo au venit pregătiți de acasă

Înainte de aventura din Thailanda, Lorenzo și Nattasha au preferat să nu își stabilească așteptări foarte clare cu privire la ceea ce urma să se întâmple pe insulă. Cei doi au spus că vor să lase experiența să îi surprindă și să descopere totul pe parcurs.

„Lăsăm să vedem cu ce ne surprinde”, a spus Nattasha.

Lorenzo s-a arătat, însă, mult mai nerăbdător să înceapă aventura. Concurentul a mărturisit că aștepta cu entuziasm plecarea și tot ceea ce urma să le ofere această experiență.

„Abia așteptăm, m-am născut pentru asta”, a spus el.

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