Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. Nimeni nu se aștepta la asta!

Înmormântarea Mădălinei Apostol ar fi costat o sumă considerabilă, potrivit informațiilor prezentate la Dan Capatos Show. Gabriela Lucuțar, supranumită Regina Întunericului, a analizat imaginile funeraliilor și a oferit o estimare. CANCAN.RO are toate detaliile!

Specialista în servicii funerare a analizat sicriul, aranjamentele florale și procedurile necesare după necropsie. Potrivit acesteia, doar sicriul folosit pentru Mădălina ar fi costat aproximativ 5.000 de euro. Vezi emisiunea integrală aici!

„Sicirul a fost scump, a fost cam 5.000 euro. Este un prezidiu alb, în două capace. Înțeleg că i-au pus capac frigorific, din poze, de prin presă. Nu am văzut capac frigorific pus. Ca să pui capacul frigorific, să stea la rece, trebuie date capacele jos. Da, nu am văzut că s-a dat, dar reținem suma. Au avut și un aranjament floral pe care îl pui pe capacul care nu se deschide. Felicitări pentru organizare. Organizatorii nu știu cine sunt, că n-am reușit să-i recunosc. Știu biserica unde a fost. Ce-am văzut la pachete, poate le-a făcut familia. Pachetele le-aș fi făcut altfel, cele de împărțit. Erau prea mici și aș fi pus ceva, nu le-aș fi lăsat așa de transparente. Adică atunci când e un totul frumos, haideți să mergem să facem tot.”

Un alt detaliu discutat în emisiune a fost numărul pachetelor oferite după slujbă. Regina Întunericului a explicat și semnificația celor 12 pachete, potrivit tradiției religioase.

„Am văzut 12 pachete. De ce se fac 12? Pentru că se împart pentru fiecare apostol din cei 12, care de acum se roagă pentru sufletul celui plecat. Deci de aceea este numărul acela de 12 pachete.”

Estimarea prezentată în emisiune s-a apropiat de pragul de 10.000 de euro.

În aceeași emisiune, reporterul nostru a prezentat informații despre persoanele care s-ar fi ocupat de cheltuielile funeraliilor. Potrivit informației obținute de echipă, costurile ar fi fost suportate de Cătălin Grozavu.

„Aș vrea să vă spun că, de alergătură, de toate drumurile și procedurile care presupun înmormântarea s-a ocupat fratele Mădălinei, Daniel Apostol. Asta din declarația fratelui am aflat-o, din interviul pe care l-am avut. El a specificat atunci foarte clar că a alergat doar pentru acte. A evitat întrebarea cu cheltuielile. Iată de ce, pentru că ele au fost achitate de către Cătălin Grozavu. Proprietarul ne-a asigurat că au fost suportate de către Cătălin. Înțeleg că și Nick Rădoi a contribuit cu anumite lucruri, dar nu pentru că i s-a cerut și pentru că așa a dorit dumnealui.”

Ba mai mult, echipa noastră a reușit să obțină și un răspuns din partea lui Nick Rădoi referitor la Cătălin Grozavu.

„Cătălin își iubește copilul și l-a iubit tot timpul și a comunicat cu fetița tot timpul. Ce pot spune eu este că fetița este foarte fericită cu tatăl ei. Eu pot confirma asta, pentru că știu sigur”, a transmis Nick Rădoi, potrivit reporterului nostru.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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