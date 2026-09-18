Proces uriaș după moartea unei femei însărcinate! Familia susține că legea i-a speriat pe medicii care puteau să o salveze

Proces uriaș după moartea unei femei însărcinate! Familia susține că legea i-a speriat pe medicii care puteau să o salveze
Legea anti-avort a ucis-o!, sursa-colaj CANCAN.RO
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Familia unei femei de 37 de ani care a murit în urma unor complicații grave de sarcină a deschis un proces împotriva procurorului general al Texasului, Ken Paxton, a autorității medicale a statului, a unor instituții sanitare și a mai multor medici care au tratat-o.

Tierra Walker era însărcinată în aproximativ 20 de săptămâni când a murit, în decembrie 2024, iar rudele sale susțin că femeia ceruse în repetate rânduri întreruperea sarcinii pe măsură ce starea ei se deteriora, dar medicii nu ar fi efectuat procedura. Procesul susține că legislația extrem de restrictivă privind avortul și teama medicilor de consecințe juridice au împiedicat-o să primească tratamentul despre care familia afirmă că i-ar fi putut salva viața.

Familia unei gravide dă în judecată autoritățile din Texas

Procesul a fost intentat marți, 15 septembrie, de familia lui Tierra Walker, iar printre cei dați în judecată se numără procurorul general al Texasului, Ken Paxton, Texas Medical Board, instituții medicale și mai mulți dintre medicii care au tratat-o înainte de moarte.

Familia susține că Walker a cerut în repetate rânduri întreruperea sarcinii, deși sarcina fusese una dorită, deoarece era convinsă că starea ei de sănătate devenea atât de gravă încât nu va supraviețui.

„Timp de luni întregi, doamna Walker a cerut întreruperea sarcinii – chiar dacă era o sarcină dorită – pentru că nu credea că va supraviețui sarcinii. În mod tragic, a avut dreptate”, se arată în documentele procesului.

Familia merge și mai departe și susține că intervenția ar fi putut preveni moartea femeii.

„Un avort efectuat în orice moment al sarcinii i-ar fi salvat viața”, susține acțiunea în instanță.

Avusese preeclampsie și la o sarcină anterioară

Tierra Walker se afla la începutul sarcinii în toamna anului 2024, când a ajuns la University of Texas Health Science Center din San Antonio din cauza problemelor de sănătate. Potrivit documentelor judiciare, pe parcursul sarcinii a suferit convulsii, cheaguri de sânge și mai multe crize hipertensive.

Situația era cu atât mai îngrijorătoare pentru femeie cu cât trecuse printr-o experiență dramatică în 2021. În timpul unei sarcini anterioare dezvoltase preeclampsie, iar gemenii pe care îi purta au murit înainte de naștere.

Tocmai de aceea, atunci când tensiunea arterială a început din nou să atingă valori ridicate, Walker s-ar fi temut că afecțiunea reapăruse. La acel moment, însă, potrivit procesului, nu a primit oficial diagnosticul de preeclampsie, afecțiunea fiind asociată de regulă cu perioada de după săptămâna 20 de sarcină.

„Nu este nimic în neregulă cu bebelușul”

Pe măsură ce starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat, Walker i-ar fi întrebat pe medici dacă sarcina poate fi întreruptă. Potrivit acuzațiilor formulate de familie în proces, femeii i s-ar fi spus că „nu este nimic în neregulă cu bebelușul” și că situația nu reprezenta o urgență medicală care să justifice intervenția.

În Texas, legislația interzice majoritatea avorturilor, dar există o excepție medicală atunci când sarcina prezintă un risc de deces sau de afectare gravă a unei funcții majore a organismului. Familia susține însă că severitatea sancțiunilor și incertitudinea privind aplicarea excepțiilor au creat un climat în care medicii se tem să intervină.

Procesul afirmă că Walker ar fi fost trimisă acasă de mai multe ori, deși starea ei continua să se agraveze.

A murit însărcinată în aproximativ 20 de săptămâni

În decembrie 2024, când ajunsese la aproximativ 20 de săptămâni de sarcină, Tierra Walker a murit. Medicul legist a stabilit drept cauză a morții „boală cardiovasculară hipertensivă cu preeclampsie suprapusă”.

Familia consideră că tragedia putea fi evitată și susține în acțiunea depusă în instanță că legislația statului Texas și teama de sancțiuni au avut un rol direct în deciziile luate de personalul medical.

Acțiunea îi acuză pe Ken Paxton și pe alți oficiali ai statului că „au impus o interdicție generală și nemiloasă asupra avortului, care îi intimidează pe medici până la inacțiune și generează o teamă extremă în sistemul medical din Texas”.

Acestea sunt acuzațiile reclamanților și urmează să fie analizate în instanță.

Mătușa femeii, reclamanta principală în proces

LaTanya, mătușa lui Tierra Walker și reclamanta principală în proces, spune că familia încearcă acum să obțină dreptate și să împiedice repetarea unei asemenea situații.

„Nimeni altcineva nu ar trebui să treacă prin ceea ce a trecut familia mea. Tierra era liantul care ținea familia noastră unită, iar acum nu mai este. Medicii au întors privirea în timp ce Tierra murea și au refuzat să-i ofere avortul de care avea nevoie pentru a-și salva viața. Merită dreptate”, a declarat aceasta.

Michelle Maloney, avocat principal la Marynell Maloney Law Firm, firma care reprezintă familia Walker, susține la rândul său că afecțiunea femeii putea fi tratată și că întreruperea sarcinii era, în opinia echipei juridice a familiei, intervenția necesară.

„Tierra avea o afecțiune medicală tratabilă, problema era că tratamentul de care avea nevoie era un avort. A murit de o moarte care putea fi prevenită. Neglijența medicală și politică a ucis-o pe Tierra Walker”, a declarat avocata.

Ce spun autoritățile medicale din Texas

La momentul publicării articolului PEOPLE, Texas Medical Board refuzase să comenteze procesul, iar UT Health San Antonio și biroul procurorului general nu răspunseseră solicitărilor publicației.

Ulterior, Texas Medical Board a precizat într-o declarație oferită CBS News că medicii „nu sunt obligați să aștepte până când viața mamei se află în pericol imediat” pentru a acorda îngrijirile medicale necesare și că, în anumite circumstanțe, acestea pot include întreruperea sarcinii.

Procesul familiei Walker va trebui acum să stabilească în instanță în ce măsură deciziile medicale luate în cazul femeii și cadrul legal din Texas au contribuit la moartea acesteia.

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