Remi și ispita Daniela, jocuri ”interzise” în piscină! Apropierea dintre ei a fost observată de toți colegii din vilă

E distracție mare în vila băieților la Insula Iubirii. Remi Dobre și ispita Daniela au petrecut câteva clipe împreună, însă nu au fost romantice, ci mai degrabă copilăroase. Cei doi au intrat în piscină, s-au distrat pe cinste, însă toți colegii au fost cu ochii pe ei și au obeservat apropierea.

Bianca și Remi Dobre au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația, după ce au trecut prin mai multe suișuri și coborâșuri. În urmă cu ceva timp, tânărul i-a fost infidel partenerei, iar situația a dus la despărțirea celor doi. Ulterior, ei au decis să își mai acorde o șansă și să continue povestea de iubire. Acum, după cele 21 de zile petrecute în Thailanda, rămâne de văzut dacă relația lor va fi mai puternică sau dacă drumurile celor doi se vor separa din nou.

Ce s-a întâmplat între Remi Dobre și ispita Daniela

Remi Dobre și ispita Daniela au profitat de timpul petrecut în vilă și au ajuns împreună în piscină. Cei doi au lăsat pentru câteva momente tensiunile și discuțiile din cadrul emisiunii și s-au comportat ca doi copii puși pe șotii.

Distracția dintre ei a început cu stropeli și glume. Momentul nu a trecut neobservat de ceilalți concurenți și de ispitele din vilă, care au urmărit scenele dintre cei doi.

„Da, așa este, ne-am stropit cu apă dacă zici tu, foarte amuzant, hahaha”, a spus Remi.

Lucrurile au devenit și mai amuzante atunci când Daniela s-a urcat în cârca lui Remi. Concurentul a susținut-o, iar cei doi au sărit împreună în piscină. Chiar dacă apropierea dintre ei poate ridica întrebări în contextul emisiunii, de această dată nu a fost vorba despre un moment romantic.

În același timp, Bianca, iubita lui Remi Dobre, se distrează în compania ispitelor masculine de pe insulă. Încă din prima seară, concurenta a petrecut până în zori alături de acestea, a stat la povești și s-a bucurat din plin de atmosfera din vilă. Astfel, în timp ce Remi își petrece timpul alături de ispita Daniela, Bianca pare să profite la rândul ei de experiența de pe insulă și de compania noilor săi colegi.

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