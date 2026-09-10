Ce studii are Remi Dobre, iubitul Biancăi Iotu. Contabilul de la Insula Iubirii este tobă de carte

Remi Dobre nu este doar unul dintre băieții care au venit să-și testeze relația la „Insula Iubirii”! Iubitul Biancăi Iotu ascunde un CV academic care poate lua prin surprindere pe oricine îl vede pentru prima dată în reality-show. La doar 24 de ani, concurentul a bifat mai multe etape importante în ceea ce privește studiile, iar povestea devine cu atât mai interesantă cu cât Remi nu pare deloc hotărât să rămână în domeniul în care s-a pregătit.

Deși lucrează în contabilitate și este creator de conținut, Remi a spus că nu se mai regăsește în aceste domenii. Planurile lui sunt deja îndreptate către o altă zonă: imobiliarele. Povestea studiilor lui Remi a ieșit la iveală în timpul unei discuții cu băieții de pe insulă. Prințul Marco i-a spus că ar avea nevoie de un contabil, iar de aici conversația a ajuns rapid la pregătirea profesională a iubitului Biancăi.

Ce studii are Remi Dobre de la Insula Iubirii

Și nu vorbim despre un traseu academic oarecare. Remi a absolvit un liceu economic, apoi a urmat Contabilitate la ASE, unde și-a luat licența cu nota 10. Dar tânărul nu s-a oprit aici.

A plecat în Islanda pentru un semestru de schimb de experiență la School of Business, în cadrul University of Iceland, iar ulterior și-a continuat pregătirea cu un master în Contabilitate. Practic, la 24 de ani, Remi are deja un parcurs educațional serios în spate.

Concurentul de la „Insula Iubirii” le-a povestit băieților ce a făcut până acum pe plan academic, iar lista nu este deloc una de ignorat. Mai mult, Remi a dezvăluit și ce planuri de viitor are.

„Am făcut Contabilitate, liceul economic, licență la ASE, pe care, apropo, am terminat-o cu 10. Nu că mă laud, dar așa, ca fapt divers. School of Business la University of Iceland. Acolo am făcut un semestru schimb de experiență și apoi masterul de Contabilitate, acum am ultima sesiune, în iunie (n.r. filmările pentru Insulă au avut loc la începutul anului), și mai am în desfășurare curs de evaluator pentru proprietăți imobiliare (…) Eu mi-am reprimat mult chestia asta cu social media”, le-a povestit Remi Dobre celorlalți concurenți, la Insula iubirii.

Așadar, nota 10 de la licență nu este singura surpriză. Remi își pregătește deja următoarea mutare profesională. Deși este deja cunoscut în mediul online și activează ca și creator de conținut, Remi a recunoscut că nu mai este atras de acest domeniu. Tânărul a spus că și-a reprimat dorința de a se îndepărta de social media și pare hotărât să își schimbe direcția profesională.

Planul este legat de piața imobiliară. Cursul de evaluator pentru proprietăți pe care îl urmează acum vine exact în această direcție și arată că Remi nu vorbește doar despre o schimbare de carieră, ci face deja pași concreți pentru ea.

Și-a înșelat iubita înainte să plece în Thailanda

Remi Dobre a ajuns la „Insula Iubirii” alături de Bianca Iotu pentru a-și pune relația la încercare. Cei doi au trecut deja prin momente complicate înainte de participarea la emisiune. Remi a recunoscut că a înșelat-o pe Bianca, iar aceasta a aflat despre episod. Cei doi au avut și o perioadă în care au stat la distanță, după care relația lor s-a încheiat pentru aproximativ șase luni. Iar problemele sentimentale nu s-au oprit aici.

În timp ce Bianca Iotu și-ar dori ca relația să avanseze, Remi nu pare să fie pregătit să facă imediat pasul următor. Concurentul a recunoscut că are intenții serioase, însă ar prefera ca lucrurile să se întâmple mai târziu.

„Practic, eu în momentul ăsta nu sunt atât de pregătit de ceva mai mult și ea zice că nu vrea asta, că nu vrea ceva serios în viitorul apropiat, în câțiva ani. Am gânduri serioase, dar aș decala puțin”, a spus Remi Dobre, la Insula iubirii.

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