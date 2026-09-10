Echipa care nu trebuia să facă parte din noul sezon Asia Express. Mona Segall a făcut dezvăluirea: „Avem niște rezerve”

Echipa care nu trebuia să facă parte din noul sezon Asia Express. Mona Segall a făcut dezvăluirea: „Avem niște rezerve”
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Mona Segall, producătoare Asia Express /Foto: Instagram
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Un nou sezon Asia Express a luat startul, iar de această dată echipele de curajoși au pornit pe Drumul Mătăsii. Mona Segall, producătoarea show-ului, s-a declarat încântată de cei care au acceptat provocarea în acest an. De asemenea, aceasta a dezvăluit că una dintre echipele ce se află în sezonul 9 trebuia, de fapt, să participe anul trecut, însă au ratat startul din cauza unui accident.

În noul sezon Asia Express, concurenții au pornit pe Drumul Mătăsii, ce îi va purta prin Uzbekistan și China. Aceștia vor avea de parcurs un traseu greu și de trecut probe dificile. Mona Segall spune că noul sezon este unul intens și este mulțumită de cei care au acceptat provocarea.

„Să vă așteptați să fiți din nou uimiți sper, pentru că ajungem în China, care este o țară uimitoare și mă bazez mult pe asta. Mă bazez, ca de obicei, pe casting pentru că întotdeauna ne surprinde castingul și sper că și de data asta să își găsească fiecare dintre cei care ne urmăresc perechea preferată sau perechea mai puțin preferată și să poată să urmărească mai cu interes tot ce se întâmplă acolo”, a declarat Mona Segall.

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Echipa care a ratat startul anul trecut

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se desfășoară emisiunea de această dată, cât și de echipele care participă. Concurenții au fost atent aleși, iar printre ei se numără și o echipă ce ar fi trebuit să participe anul trecut.

Producătoarea emisiunii a dezvăluit că una dintre echipele acestui sezon ar fi trebuit, de fapt, să participe anul trecut, însă un accident întâmplat pe ultima sută de metri i-a făcut să renunțe. Mai exact, se pare că este vorba despre echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gâlcă.

Valerie Lungu și Alex Gâlcă /Foto: Instagram

Cei doi nu au mai putut participa anul trecut pentru că Alex a avut un accident la schi, chiar cu puțin timp înainte de plecare. Așa că au fost nevoiți să renunțe la aventură, însă în acest an au venit determinați să câștige.

„S-a întâmplat chiar în primul sezon, unde s-a îmbolnăvit una din perechi, iar perechea care a câștigat până la urmă sezonul a fost adusă pe ultima sută de metri. Este vorba despre Raluk și Ana Baniciu.

S-a mai întâmplat și în alte sezoane ca o echipă să nu poată să vină în ultimul moment, chiar o echipă care a venit anul ăsta: Valerie Lungu și Alex. Ei trebuiau să vină și anul trecut și Alex a avut un accident la schi și nu s-a mai putut. Se întâmplă tot timpul asemenea lucruri, dar trebuie să le rezolvăm întotdeauna. Avem niște rezerve”, a declarat Mona Segall, potrivit libertatea.ro.

 

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Foto: Instagram

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