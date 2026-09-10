Motivul pentru care What’s UP și Miky au fost eliminați de la Asia Express. Ce s-a întâmplat în ultima ediție de la Antena 1

Prima etapă de la Asia Express s-a încheiat. Pentru o echipă, însă, nu cu bucurie. Cei care au ajuns ultimii la Irina au aflat că vor părăsi competiția, pentru că eșarfa, simbolul acestui sezon, a fost roșie.

Asia Express este unul dintre cele mai dure show-uri. Nouă echipe au acceptat provocarea de a merge pe Drumul Mătăsii. Prima etapă a ajuns la final, iar cei care au ajuns ultimii la Irina au fost eliminați.

Este vorba despre What’s UP și soția lui, Miky. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, dar și Radu Isac cu Eduard Hordilă s-au salvat și merg mai departe. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Prima echipă eliminată de la Asia Express

Cele trei echipe aflate în cursa pentru ultima șansă au ajuns în Samarkand. Acolo, ei nu au fost presați doar de probe, ci și de timp. În bazaruri, concurenții au fost nevoiți să își demonstreze talentul de negustori, dar și să recunoască diferite esențe. Probele s-au încheiat târziu în noapte, iar concurenții au aflat verdictul: eșarfa a fost roșie.

Ultimii care au ajuns la Irina și care au avut ghinionul să părăsească competiția după doar câteva zile au fost What’s UP și soția lui, Miky. Pentru ei, drumul a ajuns la final, astfel că au plecat în aplauzele celorlalți concurenți care continuă experiența Asia Express pe Drumul Mătăsii.

Tensiuni între concurenții Asia Express

Show-ul nu este lipsit și de tensiuni între concurenți. Maurice Munteanu și Valerie Lungu au avut un schimb de replici dur. Criticul de modă a ținut să clarifice în fața tuturor de unde vine neînțelegerea dintre ei. Totul ar fi pornit de la faptul că Maurice a auzit cum concurenta discuta despre el, chiar înainte de startul oficial. Acest fapt nu i-a plăcut bărbatului, astfel că nu s-a mai putut abține.

„În primul rând, vreau să fac un anunț, ca să nu creadă publicul telespectator că am parti-pri-uri sau că am ieșiri nervoase nejustificate. Trebuie să încep prin a clarifica faptul că am ajuns în această competiție cu o stare foarte bună, depășindu-mi frica de avion – eu nu mai zburasem în ultimii șapte ani deloc – și, ajuns aici cu o energie bună, alături de splendida mea prietenă bună, Connie, încă din prima seară, după o troncăneală infinită pe care am trăit-o cu toții, cu bagaje, cu nervi, cu draci, cu praf, cu bune, cu rele, cu turbulențe, cu nu știu ce, întorcându-mă către terasă ca să iau o sticlă cu apă, am auzit o duduie cum mă bârfea înfiorător!”, a spus Maurice Munteanu, potrivit Observatornews.

VEZI ȘI: Acum participă împreună la Asia Express, însă ce spunea Cheloo despre Loredana Chivu și Anamaria Mocanu în trecut: „Mobilierul din emisiuni”

Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine