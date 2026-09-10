Tragedie în apropierea Triunghiului Bermudelor. Patru membri ai unei familii au murit

Tragedie în apropierea Triunghiului Bermudelor. Patru membri ai unei familii au murit
O familie a murit într-un accident aviatic / Sursa foto: Social media
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O tragedie aviatică a avut loc în Bahamas, după ce un avion de mici dimensiuni care transporta patru membri ai aceleiași familii a dispărut de pe radar în timpul zborului spre Miami. Aeronava a pierdut contactul cu autoritățile în apropierea insulei Andros, iar operațiunile de căutare s-au încheiat cu o descoperire devastatoare.

Aeronava a decolat pe 7 septembrie de pe Great Harbour Cay, unde familia își petrecuse weekendul prelungit. Destinația era Miami Executive Airport, însă zborul s-a încheiat înainte ca avionul să ajungă în Florida. La un moment dat, semnalul avionului a dispărut, iar autoritățile au pierdut orice legătură cu pilotul.

Sursa foto: Shutterstock

O familie a murit în urma prăbușirii avionului

La bord se aflau Mario Lamar, în vârstă de 80 de ani, soția lui, Lili Lamar, de 79 de ani, și cei doi nepoți ai cuplului, Sofi Sosa, în vârstă de 28 de ani, și Christian Sosa, de 22 de ani. Mario era cel care pilota avionul. Bărbatul avea o experiență de peste 40 de ani și obișnuia să zboare între Florida și Bahamas, motiv pentru care familia avea încredere în experiența lui.

Primele semne că ceva nu era în regulă au apărut atunci când apropiații au observat că mesajele trimise pasagerilor nu mai ajungeau la destinație. Îngrijorați, aceștia au cerut ajutorul autorităților, iar echipe din Bahamas și Statele Unite au început imediat căutările.

Misiunea a fost dificilă din cauza condițiilor meteorologice. O aeronavă HC-144 Ocean Sentry a fost folosită pentru operațiunile de localizare, iar ulterior și rudele victimelor s-au implicat în căutare.

În cele din urmă, trupurile celor patru victime au fost găsite și recuperate, cu sprijinul Gărzii de Coastă americane. Familia îndoliată le-a mulțumit tuturor celor care au participat la căutări și au oferit sprijin. Accidentul a avut loc în apropierea insulei Andros, într-o zonă asociată în mod frecvent cu Triunghiul Bermudelor.

„Suntem profund recunoscători tuturor celor care ne-au sprijinit, au căutat alături de noi și s-au rugat pentru familia noastră”, a transmis familia îndurerată.

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