Cine este Florina Grozavu de la Masterchef. Drama prin care a trecut concurenta de la Pro TV

Noul sezon Masterchef a început luni, 7 septembrie. Cei trei chefi sunt gata să jurizeze preparatele concurenților, iar telespectatorii să afle poveștile de viață ale celor care participă în acest an la show-ul culinar. Florina Grozavu a intrat în bucătărie să dovedească talentul pe care îl are, însă puțini știu drama prin care a trecut.

Florina Grozavu nu lucrează în domeniul culinar, dar tocmai de aceea vrea să demonstreze abilitățile pe care le are. Îi plac provocările, este o persoană determinată și așa a ajuns în fața chefilor de la Masterchef.

Dincolo de pasiunea pentru gătit și jobul pe care îl are, concurenta este mamă a trei copii, pe care îi crește singură. Aceasta a divorțat de curând de tatăl lor din cauza violenței. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Drama prin care a trecut concurenta



Florina a fost împreună cu soțul ei timp de șase ani. Ea a relatat că violența a fost încă de la început, însă de-a lungul timpului lucrurile s-au agravat. Concurenta a decis să pună capăt relației, iar acum a obținut un ordin de protecție împotriva lui.

„Am trei băieți, trei masterchefi, așa îmi place mie să le spun și sunt micuți: 9, 4 și 2 ani. Am avut o relație de șase ani și ceva. Acum suntem în divorț. El acum are ordin de protecție. Este un om un pic mai violent. Violența a fost chiar de la început, doar că s-a mărit în intensitate și în gravitate. Că atunci când ai de a face cu un om narcisist, care mai are și probleme cu alcoolul, au fost niște situații critice așa, care m-au dus la concluzia că nu se mai poate continua”, a declarat Florina Grozavu.

Acesteia îi este greu să treacă prin asta de una singură, mai ales că îi are pe cei mici. Băiatul cel mare înțelege situația, la fel și cel mijlociu, însă mezinul familiei simte nevoia să fie în preajma tatălui său, ceea ce pentru Florina este greu de gestionat.

„Îmi vine greu să îmi imaginez că bărbatul de care eu m-am îndrăgostit s-a putut descotorosi atât de ușor de îngerașii ăștia. Asta a fost cel mai dureros. Copiii…cel mare înțelege, cel mijlociu înțelege, cel mic încă nu înțelege, dar își dorește să fie aproape de tatăl lui. Adică simt nevoia de o prezență masculină”, a mai adăugat ea.

Cine este Florina Grozavu

Concurenta este dermopigmentist și fost make-up artist, cu peste 15 ani experiență și propria școală de make-up. Spune că atenția la detalii de la locul de muncă o ajută în bucătărie. Gătește adesea acasă, iar cei mici sunt critici desăvârșiți. Își dorește să evolueze, dar mai ales să le ofere tot ce e mai bun.

VEZI ȘI: Cătălin Scărlătescu își pune noua iubită la treabă, dar trebuie să scoată bani frumoși din buzunar: „Nu sunt un tip bogat”

Gina Pistol și-a făcut-o cu mâna ei! Ce o scoate din minți pe vedeta de la Pro TV