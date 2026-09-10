Haos în stația de metrou Ștefan cel Mare. O tânără de 24 de ani a fost lovită de tren

În dimineața zilei de joi, 10 septembrie, a avut loc un incident grav în stația de metrou Ștefan Cel Mare, firul 2. Toți călătorii au fost evacuați, iar circulația trenurilor de metrou a fost întreruptă.

Incidentul a avut loc joi dimineață, în jurul orei 8:15, în stația de metrou Ștefan cel Mare, firul 2. Potrivit informațiilor comunicate de Metrorex, o femeie de 24 de ani ar fi fost lovită de un tren, după o posibilă tentativă de suicid.

Tentativă de suicid în stația de metrou Ștefan cel Mare

Circulația trenurilor de metrou a fost întreruptă, iar călătorii au fost evacuați. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de polițiști, două ambulanțe SMURD și o atuospecială de stingere. Pentru ca intervenția să se desfășoare în siguranță, rețeaua de electricitate a fost deconectată de la sursă. Tânăra de 24 de ani a fost scoasă de sub roțile trenului în stare de inconștinență, prezentând multiple traumatisme.

”Metrorex informează că astăzi, 10.09.2026, în jurul orei 8:15, în stația de metrou Ștefan Cel Mare, firul 2, a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulația trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situații. Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate. La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației, o femeie, în vârstă de 24 de ani, ar fi coborât în calea de rulare a trenului, moment în care a fost surprinsă și accidentată de către acesta. Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri.”, a transmis Metrorex.

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