Fosta iubită a regretatului sportiv Alex „Chumpy” Pullin s-a logodit! Ellidy Pullin a primit un inel cu diamant

Ellidy Pullin s-a logodit cu Brock Wadsworth. Sursa foto: Instagram
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Fosta iubită a snowboarderului olimpic australian Alex „Chumpy” Pullin, care a murit în timp ce pescuia sub apă în Australia, s-a logodit. Ellidy Pullin și Brock Wadsworth au făcut pasul cel mare pentru a deveni o familie cu acte. Vezi cum arată inelul de logodnă mai jos!

Fosta iubită a lui Alex „Chumpy” Pullin s-a logodit

Ellidy Pullin a făcut marele anunț pe Instagram. Aceasta și-a luat urmăritorii prin surprindere, publicând o imagine cu inelul de logodnă. Potrivit Marie Claire, bijuteria ar avea un diamant alungit, cu tăietură cushion, montat în aur galben.

„Vrea să fie blocat cu mine pentru totdeauna”, a scris Pullin pe Instagram.

Vestea cea mare vine la 6 ani după ce partenerul ei, snowboarderul olimpic australian Alex „Chumpy” Pullin, și-a pierdut viața într-un accident de pescuit subacvatic. Tragedia s-a produs în largul Palm Beach, pe Gold Coast. Alex avea doar 32 de ani la momentul morții sale.

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Alex și Ellidy Pullin se iubeau de 8 ani

Sportivul și influencera se iubeau de opt ani și își doreau o familie.

„Am mai fi încercat câteva luni dacă el era încă în viață, apoi am fi trecut 100% la fertilizarea in vitro. Acesta a fost întotdeauna planul”, a spus ea pentru CNN, după tragedie.

Din păcate, destinul le-a schimbat radical viața. După moartea sportivului, Ellidy i-a luat numele de familie în semn de omagiu și a decis să aibă un copil cu „Chumpy”. Pentru a-și îndeplini acest vis, a apelat la recoltarea postumă a lichidului seminal.

Fiica lor, Minnie Alex Pullin, s-a născut în octombrie 2021, la 15 luni după moartea tatălui său.

„Eu și tatăl tău te visam de ani buni. Cu inima strânsă, sunt onorată să primesc în sfârșit înapoi o bucată din fenomenul care a fost Chumpy în această lume!”, a scris Ellidy Pullin pe Instagram la momentul respectiv.

Fosta iubită a regretatului sportiv Alex „Chumpy” Pullin s-a logodit! Ellidy Pullin a primit un inel cu diamant

Ellidy și Alex Pullin. Sursa foto: Instagram

Ellidy Pullin are iubit de peste un an

Ellidy Pullin, în vârstă de 34 de ani, și Brock Wadsworth și-au confirmat relația la finalul anului 2025. Aceștia au publicat imagini pe Instagram din timpul vacanței în Bali. Văduva lui „Chumpy” era prietenă cu surorile lui Brock, iar cei doi se cunoșteau de mai mulți ani înainte ca relația lor să devină romantică.

În cadrul podcastului „Darling, Shine!”, pe care îl prezenta împreună cu alte persoane, Ellidy a vorbit deschis despre noua ei relație. A recunoscut că încă îl iubește pe Alex și se bucură că a reușit să păstreze o parte din el în viața ei: pe Minnie.

„Încă îl iubesc. El este omul meu”, a spus ea despre Chumpy. „O am pe fetița lui, Minnie, și sunt atât de mândră că o am și este cel mai important lucru din lumea mea.”

Cum s-a îndrăgostit Ellidy Pullin de Brock

În cadrul podcastului, aceasta a vorbit pe scurt și despre noua ei relație. A mărturisit că iubirea pe care o are pentru Brock Wadsworth este total diferită de cea pe care o avea pentru Alex Pullin.

„Pur și simplu nu poți compara felul în care mă îndrăgostesc acum de Brock și cât de fericită sunt. Sunt într-o etapă cu totul diferită a vieții mele față de momentul în care eram persoana care se îndrăgostea de Chump… nu poți compara.”

Fosta iubită a regretatului sportiv Alex „Chumpy” Pullin s-a logodit! Ellidy Pullin a primit un inel cu diamant

Sursa foto: Instagram

Cine este Brock Wadsworth?

Brock Wadsworth este antreprenor în domeniul construcțiilor, stabilit pe Gold Coast, și directorul general al companiei Wadsworth Contracting. Se pare că bărbatul este extrem de fericit în noua relație.

În una dintre postările sale de pe Instagram, antreprenorul a mărturisit că viața lui s-a schimbat radical de când formează un cuplu cu Ellidy Pullin.

„În 2025, viața mea s-a schimbat… S-a schimbat în cel mai bun mod posibil!! Sunt atât de recunoscător pentru prima întâlnire, pentru prima mea întâlnire cu Minnie, pentru primul pas făcut pentru a câștiga încrederea ei… Acesta este doar începutul”, a scris el.

Wadsworth a devenit o prezență importantă atât în viața lui Pullin, cât și în cea a lui Minnie. Ellidy a vorbit anterior cu apreciere despre modul în care acesta s-a integrat în familia lor.

„Îmi mângâie spatele până adorm, știe că este absolut interzis să adoarmă înaintea mea, îmi ascultă poveștile de la miezul nopții, le adoră pe fetițele mele, iar ele îl adoră la rândul lor. Ne aduce flori și ne gătește toate preparatele nebunești pe care le cerem, la comandă!!!”, a scris ea atunci când a decis să-l prezinte public.

Fosta iubită a regretatului sportiv Alex „Chumpy” Pullin s-a logodit! Ellidy Pullin a primit un inel cu diamant

Sursa foto: Instagram

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