Îl recunoști? Actorul celebru din „Cine-i șeful?”, serial difuzat de PRO TV în anii ’90, este de nerecunoscut la 75 de ani

Îl recunoști? Actorul celebru din „Cine-i șeful?”, serial difuzat de PRO TV în anii '90, este de nerecunoscut la 75 de ani
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Cum arată actorul Tony Danza la 75 de ani și cu ce se ocupă? Sursa foto: Profimedia
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Dacă nu l-ai recunoscut, te ajutăm noi! Actorul din imagine este celebrul Tony Danza, care a devenit cunoscut în România după anul 1993, când PRO TV a început să difuzeze serialul „Cine-i șeful?”. Este aceeași producție TV care a propulsat-o spre celebritate și pe celebra Alyssa Milano. Vezi în galeria FOTO de mai jos mai multe imagini cu Tony!

Cine este Tony Danza

Tony Danza are în prezent 75 de ani și încă activează ca actor în producții TV, online și spectacole pe celebrul bulevard Broadway. Cariera sa lungă a fost plină de riscuri și o gamă variată de roluri. Potrivit Yahoo.com, lumea a ajuns să-l cunoască pe Danza aproape din întâmplare.

Înainte de a fi descoperit de un producător, Tony era boxer profesionist. A primit rolul principal din serialul „Taxi” în 1984, producție TV care a făcut rapid publicul să se îndrăgostească de el. Și nici nu i-a fost greu să se facă plăcut, având în vedere zâmbetul ștrengar pe care încă îl are și farmecul său personal.

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După serialul „Taxi”, Danza a primit mai multe proiecte pe masă, dar majoritatea erau roluri de „băieți duri” care nu l-au „coafat”. Așa că a ales să-l interpreteze pe Tony Micelli din „Cine-i șeful?” și a dat, din nou, lovitura!

Cum arată Tony Danza din „Cine-i șeful?”

Tony Danza a ajuns ulterior să aibă atât un sitcom, cât și un talk-show care îi purtau numele. Și-a continuat cariera în televiziune după succesul consecutiv al producțiilor „Taxi” și „Who’s the Boss?”, dar a jucat și în mai multe filme de lungmetraj, printre care „She’s Out of Control”, „Angels in the Outfield”, „Crash” și „Don Jon”.

În prezent, actorul grizonat – care este de nerecunoscut pentru fanii din România – este solicitat în diverse piese pe Broadway și, în timpul liber, ajută tinerii talentați. A fondat „The Stars of Tomorrow Project”, o organizație non-profit al cărei obiectiv este de a „inspira și transforma viețile tinerilor cu vârste între 14 și 25 de ani, folosind puterea transformatoare a artelor spectacolului”. Organizația oferă cursuri gratuite elevilor din toate cele cinci districte ale orașului New York.

Danza are și un spectacol live foarte apreciat, „Tony Danza: Standards & Stories”, care s-a bucurat de recenzii excelente. Actorul și trupa sa formată din patru instrumentiști au călătorit în mai multe orașe din Statele Unite cu acest concept. În cadrul show-ului, Danza cântă, spune povești, cântă la ukulele și chiar dansează step.

De ce este considerat un artist complet

Cum arată Tony Danza din „Cine-i șeful” la 75 de ani

Sursa foto: Facebook Tony Danza

Puțini fani știu că artistul este considerat a fi unul „complet”. Tony are trei mari talente, care l-au făcut remarcat și pe celebrul bulevard Broadway: cântă, dansează și este foarte bun la actorie.

La New York, pe Broadway, dar și în Las Vegas, l-a interpretat pe Max Bialystock în „The Producers”. A mai jucat rolul lui Tommy Korman în adaptarea pentru Broadway a musicalului „Honeymoon in Vegas”.

Actorul a fost căsătorit de două ori și are trei copii

Tony Danza spune că experiența de tată i-a oferit, de-a lungul anilor, numeroase lecții. Actorul are trei copii: Marc Anthony, Katherine și Emily.

Tony și fosta sa soție, Rhonda Yeoman, au devenit părinții lui Marc Anthony în 1971. Cei doi au divorțat trei ani mai târziu. Într-un interviu acordat publicației Los Angeles Times, Tony a recunoscut că primii săi ani ca tată nu au fost tocmai ușori, mai ales pentru că era el însuși foarte tânăr.

„Într-un fel, este dificil când ești un tată atât de tânăr. Dar creșteți împreună”, a mărturisit actorul.

În 1986, Tony Danza s-a căsătorit cu Tracy Robinson, iar un an mai târziu cei doi au devenit părinții fiicei lor, Katherine. A doua lor fiică, Emily, s-a născut în 1992. Tony Danza și Tracy Robinson s-au separat în cele din urmă în 2006, iar divorțul lor a fost pronunțat în 2013. De atunci, actorul nu s-a mai recăsătorit.

Tony Danza, profesor pentru scurt timp

Cum arată Tony Danza din „Cine-i șeful” la 75 de ani

Sursa foto: Instagram Tony Danza

La fel ca personajul său Tony Micelli, Tony Danza a fost interesat și de educație. În anul școlar 2009-2010, a predat timp de un an limba engleză unei clase de a X-a la Northeast High School din Philadelphia. Experiența a fost filmată pentru reality-show-ul „Teach: Tony Danza”.

După aceea a scris și cartea „I’d Like to Apologize to Every Teacher I Ever Had: My Year as a Rookie Teacher at Northeast High”, bazată pe experiențele din perioada în care a fost profesor.

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