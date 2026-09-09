Influenceră, părăsită la trei săptămâni după ce a născut! Ce ar fi aflat iubitul ei, un rapper celebru, despre ea

Rapperul și iubita lui s-au certat aprig în timpul unui live. Nervii au atins cote alarmante și Blueface i-a recunoscut lui Nevaeh Akira că a înșelat-o cu fosta lui iubită, Chrisean Rock. Apoi s-au despărțit din cauza unui… tatuaj! Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Rapperul Blueface și-a părăsit iubita

Încurcate sunt căile iubirii! Într-o serie de postări publicate pe Instagram Stories, Nevaeh Akira, mama celui de-al patrulea copil al rapperului Blueface, a confirmat că nu mai formează un cuplu cu acesta.

„Sunt liberă. Totul se întâmplă cu un motiv. A fost o perioadă lungă, traumatizantă și epuizantă, cu nimic altceva decât negativitate. Sunt singură. Poate chiar aveam nevoie de asta”, a scris ea la Instagram Stories.

Totul a pornit în urma unui livestream în care cei doi s-au luat la ceartă. Rapperul Blueface i-a recunoscut mamei fiului său, Nevaeh Akira, că a înșelat-o cu fosta lui iubită. Dar se pare că nici ea nu ar fi sfântă!

Proaspăta mămică le-a mărturisit fanilor săi că nu are de gând să se mai împace cu artistul. Blueface i-a spus acesteia, în live, că poate sta în casa lui până când termină de strâns toate lucrurile pe care le are, apoi se poate muta în altă parte.

„Bărbatul mi-a spus literalmente să plec. Mi-a spus că a terminat cu mine. Crezi că o să rămân? Care mai este rostul meu, dacă vei continua să te porți urât cu mine? Am un trecut; îmi cer scuze… Ce naiba aș mai putea să fac sau să spun?”, a declarat ea în live.

Blueface este nemulțumit de Nevaeh Akira

Înainte de a se despărți, rapperul a mărturisit în alt live că Nevaeh Akira „a dat-o rău în bară de data asta”. Artistul susține că mama fiului său a mințit în legătură cu un tatuaj pe care și l-a făcut pe picior, în perioada în care el se afla în închisoare.

Acesta susține că Nevaeh i-a spus că imaginea îl reprezintă pe el, dar adevărul ar fi altul! Desenul l-ar înfățișa pe rapperul NBA YoungBoy și Blueface s-a arătat profund dezamăgit de vestea pe care a aflat-o.

Fiul lor s-a născut în august 2026

Cei doi tineri au devenit părinții unui băiețel pe nume Johnathan Jamall Porter Jr., care s-a născut pe 18 august. Pentru Blueface, acesta este al patrulea copil.

Relația lui Blueface cu Nevaeh a fost presărată, de-a lungul timpului, cu mai multe tensiuni și controverse. În timpul unui livestream pe Kick, el i-a dezvăluit partenerei sale că a înșelat-o cu fosta lui iubită, Chrisean Rock.

„Nu am intenția să fiu cu altcineva”, a spus rapperul. „Scuzele mele… primește-le cu onoare.”

La scurt timp după această mărturisire, cei doi au avut o ceartă aprinsă în fața unuia dintre copiii lui Blueface.

Potrivit TMZ, Nevaeh a oferit câteva detalii despre toată situația ulterior. A spus că „a luat o decizie proastă” și că „era atât de îngrijorată că te va dezamăgi, încât am ajuns să fac ceva care te-a dezamăgit și mai mult”. Aceste cuvinte par să susțină faptul că și-ar fi tatuat chipul lui NBA YoungBoy pe picior și că, aparent, l-ar fi mințit pe Blueface în legătură cu acest lucru.

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