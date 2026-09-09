Katie Price, de nerecunoscut după cele mai recente intervenții estetice. Ce noi proceduri și-a făcut vedeta

Katie Price a atras toate privirile la National Television Awards (NTA) 2026, unde a apărut cu un look vizibil schimbat. Cu doar o zi înainte de eveniment, vedeta în vârstă de 48 de ani a trecut prin noi proceduri estetice și o intervenție pentru corectarea unei operații anterioare.

Katie Price a participat marți, 8 septembrie, la National Television Awards, la O2 Arena din Londra. Fostul model a optat pentru o apariție diferită față de cele cu care și-a obișnuit publicul, inclusiv o coafură cu efect umed și părul dat pe spate.

Schimbarea de look a venit imediat după o nouă vizită la chirurgii plasticieni. Chiar Katie a dezvăluit, înainte să pășească pe covorul roșu, că fusese cu o zi înainte la Bruxelles pentru a corecta rezultatul unei intervenții anterioare la sâni, potrivit The Sun.

Katie Price a trecut din nou prin intervenții estetice

Vedeta a explicat că unul dintre sâni rămăsese puțin mai mare decât celălalt după o operație efectuată în cursul verii, motiv pentru care s-a întors la clinică.

„M-am dus la Bruxelles pentru că unul dintre sânii mei era încă puțin mai mare decât celălalt”, a povestit Katie Price.

Medicii i-au schimbat implantul, însă vedeta spune că a profitat de ocazie pentru a cere și o nouă modificare. A decis ca implanturile să fie mărite.

„Mi-au pus un implant nou și, cât timp eram acolo, am spus: «Hai, puneți puțin mai mult în amândoi»”, a povestit ea.

Intervenția nu s-a oprit aici. Katie Price a explicat că, în timp ce se afla sub anestezie, medicul i-a injectat și filler în anumite zone ale feței. Potrivit vedetei, aceasta pierduse volum odată cu înaintarea în vârstă și după ce slăbise.

„În același timp, pentru că fața mea era adâncită aici, așa cum se întâmplă când înaintezi în vârstă și slăbești, mi-a pus filler, evident cât timp dormeam”, a explicat aceasta.

La numai o zi de la proceduri, efectele erau încă vizibile. Katie a glumit pe seama aspectului obrajilor săi, spunând că umflătura o făcea să semene cu „un hamster”.

Katie Price a rămas fără echipa de stiliști

Pregătirile pentru apariția de la National Television Awards nu au decurs nici ele conform planului. Katie Price a dezvăluit că echipa care trebuia să se ocupe de imaginea sa a renunțat la colaborare înaintea evenimentului, după o neînțelegere legată de ținută.

„Inițial aveam o echipă de stiliști, dar au renunțat să mă pregătească pentru NTA pentru că nu am vrut să port ținutele pe care le doreau ei”, a explicat vedeta.

Katie spune că a preferat să-și aleagă singură hainele și că își dorea în mod special să aibă un look diferit de cel al celorlalte vedete.

„Ținuta pe care am ales-o singură este tot diferită, pentru că nu-mi place să urmez ceea ce urmează toată lumea”, a mai declarat fostul model.

La eveniment, Katie Price a fost fotografiată și alături de La Voix, artista drag britanică devenită cunoscută publicului larg după participarea la „Britain’s Got Talent”. La Voix s-a numărat, la rândul său, printre vedetele prezente pe covorul roșu la National Television Awards 2026.

Katie Price, despre obsesia pentru operații estetice

Katie Price a vorbit deschis despre pasiunea sa pentru chirurgia estetică și în podcastul „So Wrong It’s Right”, realizat de Olivia Attwood.

În discuția din 2024, vedeta a povestit despre numeroasele intervenții prin care a trecut și despre dorința de a-și modifica în continuare aspectul, recunoscând că operațiile estetice au devenit o parte importantă a imaginii sale publice.

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