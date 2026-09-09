Cum s-a îmbrăcat Volodimir Zelenski la înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Apariție rară a liderului din Ucraina

Miercuri, 9 septembrie 2026, Regele Harald al V-lea a fost condus pe ultimul drum, după 13 zile de doliu național. Cel mai în vârstă monarh din Europa a încetat din viață în urmă cu aproape două săptămâni, pe data de 28 august, la vârsta de 89 de ani.

Norvegia a organizat miercuri o ceremonie funerară tradițională pentru regretatul rege Harald al V-lea, după ce acesta a decedat pe 28 august, la vârsta de 89 de ani. Centrul orașului Oslo a fost securizat, izolat și decorat înaintea procesiunii, care s-a desfășurat de la Palatul Regal la Catedrala din Oslo și apoi la Biserica Palatului din Cetatea Akershus.

Procesiunea cu sicriul regelui Harald a pornit la prânz din Piața Castelului, familia regală urmându-l pe regretatul rege până la biserică. Aproximativ 1.900 de soldați s-au aliniat de-a lungul ambelor părți ale traseului procesiunii, formând un coridor ceremonial. În total, se estimează că aproximativ 3.500 de membri ai Forțelor Armate au fost reprezentați ceremonial la Oslo.

Volodimir Zelenski a participat la înmormântarea Regelui Harald al V-lea al Norvegiei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit în Norvegia pe 8 septembrie, în ajunul funeraliilor regelui Harald al V-lea, într-o vizită care va oferi ocazia unor discuții cu oficialii din Oslo privind sprijinul în domeniul apărării aeriene.

Liderul ucrainean a venit alături de soția sa, Olena Zelenska, iar apariția sa a marcat o schimbare importantă în stilul său vestimentar. De la începutul invaziei ruse, Zelenski a purtat aproape tot timpul haine militare sau piese vestimentare de culoare kaki. De data aceasta, el a adoptat o ținută sobră și elegantă și a respectat protocolul de doliu printr-un costum negru și cămașă asortată.

Zelenski a afirmat că el și soția sa își vor exprima recunoștința față de Norvegia cu ocazia ceremoniei de rămas bun de la Majestatea Sa, regele Harald al V-lea. Norvegia este unul dintre principalii furnizori de ajutor militar și civil pentru Kiev, în urma invaziei pe scară largă a Rusiei din februarie 2022.

21 de salve de tun deasupra capitalei Oslo

O salvă de 21 de salve de tun a răsunat deasupra capitalei la începutul procesiunii funerare de aproximativ 30 de minute, de la palatul regal până la Catedrala din Oslo. Fiul lui Harald, noul rege Haakon al VIII-lea, și alți membri de rang înalt ai familiei regale au mers în spatele sicriului, acoperit cu stindardul regal norvegian roșu. Văduva lui Harald, regina Sonja, și soția lui Haakon, regina Mette-Marit, au urmat într-o mașină.

Oficiali norvegieni și demnitari străini s-au alăturat procesiunii solemne. Printre oaspeții regali s-au numărat regele Suediei, Carl al XVI-lea Gustaf, și regina Silvia, regele Danemarcei, Frederik al X-lea, și regina Mary, regele Spaniei, Felipe al VI-lea, și regina Letizia, regele Olandei, Willem-Alexander, și regina Maxima, precum și regele Belgiei, Philippe, și regina Mathilde.

Ceremonia a avut loc în Catedrala din Oslo, care are aproximativ 800 de locuri, dar poate găzdui în jur de 1.000 de persoane. Guvernul a invitat publicul la o slujbă comemorativă la Primăria din Oslo, după înmormântare. În același timp, familia regală va organiza o slujbă comemorativă privată la Biserica Castelului Akershus, unde oaspeții regali și reprezentanți ai statului. În după-amiaza aceleiași zile, a fost programată și o recepție la Palat.

Harald al V-lea a modernizat casa regală, dar a refuzat să urmeze exemplul altor monarhi în vârstă care abdicat în ultima perioadă. Fiul său a devenit rege și, săptămâna trecută, a depus jurământul de credință față de Constituția Norvegiei în fața Parlamentului.

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