Cum a rămas o bătrânică fără economiile familiei. A fost păcălită de un constănțean

Cum a rămas o bătrânică fără economiile familiei. A fost păcălită de un constănțean
O bătrânică a fost păcălită /Foto: Pixabay
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O bătrânică de 90 de ani din județul Argeș a rămas fără economiile familiei, după ce a fost păcălită de un bărbat din Constanța. Aceasta a fost indusă în eroare prin metoda „accidentul” și i-a dat escrocului 41.000 de euro. Bărbatul a fost prins acum de către autorități.

În luna august a acestui an, o bătrânică în vârstă de 90 de ani din comuna Izvoru, județul Argeș, a fost sunată pe telefonul fix de către un bărbat care a pretins că este actualul medic al fiicei sale. Acesta i-a spus că fiica ei se află într-o stare gravă și are nevoie urgentă de bani pentru achiziționarea unor aparate medicale.

Bătrânica i-a dat toți banii escrocului

În urma poveștii auzite la telefon, bătrânica a fost convinsă să dea toate economiile din casă. După apelul telefonic, în seara aceleiași zile, un bărbat s-a prezentat la femeie acasă, iar aceasta i-a înmânat toți banii. Este vorba de o sumă mare, 41.000 de euro.

Banii reprezentau economiile fiicei sale, care erau ținuți în casa bătrânei. După ce bătrâna a realizat că a fost păcălită, a anunțat autoritățile. Oamenii legii au identificat un suspect, un bărbat de 32 de ani din comuna Valul lui Traian, județul Constanța. Acesta a fost depistat și reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

„Din cercetări a reieșit că, în ziua de 03 august 2026, printr-un apel pe telefonul fix (…), persoana vătămată a fost indusă în eroare (…) de către o persoană care a pretins că ar fi medicul curant al fiicei sale, determinând-o să îi remită o sumă de bani lăsată de fiica sa la domiciliul acesteia, pentru achiziţionarea unor aparate medicale.

În seara aceleiaşi zile, în jurul orei 20:00, la domiciliul persoanei vătămate s-a prezentat un bărbat, identificat în urma cercetărilor ca fiind un bărbat de 32 de ani, din comuna Valul lui Traian, judeţul Constanţa, căruia femeia de 90 de ani i-a remis suma de 41.000 de euro”, a transmis IPJ Argeş.

Cu sprijinul poliţiştilor din judeţul Constanţa, suspectul a fost depistat marţi, 8 septembrie, şi a fost condus la audieri, în baza unui mandat de aducere. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

 

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