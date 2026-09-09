Apple lansează iPhone 18! Gigantul american pregătește cea mai spectaculoasă schimbare din ultimii ani

Apple lansează iPhone 18! Gigantul american a pregătit o nouă generație de telefoane și promite să fie una dintre cele mai urmărite lansări ale anului. De această dată, compania Apple pare hotărâtă să vină cu ceva care să scoată iPhone-ul din tiparul cu care utilizatorii s-au obișnuit.

De data aceasta, lansarea are și o încărcătură aparte. Este primul mare eveniment Apple condus de noul CEO, John Ternus, care a preluat funcția de la Tim Cook la începutul lunii septembrie. Iar presiunea este uriașă, pentru că Apple nu pare să fi pregătit doar o simplă actualizare de hardware.

Apple lansează iPhone 18

Ani la rând, Apple a preferat să meargă pe îmbunătățiri progresive, însă de această dată compania este așteptată să vină cu o schimbare mult mai spectaculoasă. În centrul atenției se află un dispozitiv despre care s-a vorbit intens în ultimii ani: primul iPhone pliabil.

Apple ar urma să intre, în sfârșit, în această categorie dominată deja de rivali precum Samsung și Google. Spre deosebire de un iPhone clasic, noul model ar putea să se deschidă asemenea unei cărți, oferind utilizatorului o suprafață de afișare mult mai generoasă.

Potrivit informațiilor apărute înaintea prezentării oficiale, dispozitivul ar urma să aibă un ecran exterior de aproximativ 5,5 inch, iar atunci când este desfăcut, suprafața ar ajunge la aproximativ 7,8 inch.

Designul ar fi unul mai lat decât al altor pliabile, cu o formă apropiată de cea a unui pașaport. Practic, Apple ar încerca să combine experiența unui telefon cu utilitatea unui dispozitiv care, odată deschis, se apropie de dimensiunile unei tablete mici.

Iar aici începe partea care îi poate surprinde pe fanii Apple. Una dintre informațiile vehiculate înaintea lansării este că modelul pliabil nu ar avea suficient spațiu pentru sistemul Face ID în forma cunoscută de utilizatorii iPhone.

În locul recunoașterii faciale, dispozitivul ar putea reveni la Touch ID, cu senzorul de amprentă integrat în butonul lateral. Dacă informația se confirmă, ar fi una dintre cele mai importante schimbări de design ale iPhone-ului din ultimii ani. Pe partea foto sunt așteptate, de asemenea, anumite compromisuri, tocmai pentru ca Apple să poată păstra telefonul extrem de subțire și să facă loc mecanismului de pliere.

Cât va costa noul smartphone

Dacă până aici lucrurile sună spectaculos, adevărata surpriză vine atunci când intră în discuție prețul. Primul iPhone pliabil al companiei este așteptat să fie poziționat mult peste gama obișnuită de iPhone-uri. Prețul ar putea trece de pragul de 2.000 de dolari, ceea ce l-ar transforma într-unul dintre cele mai scumpe telefoane Apple de până acum.

Asta înseamnă că Apple nu pare să vrea doar să intre pe piața pliabilelor, ci să o facă direct cu un produs ultra-premium. Pe lângă modelul pliabil, Apple este așteptată să prezinte și versiunile iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, potrivit The Guardian.

Acestea ar urma să păstreze formatul clasic, dar să primească actualizări de performanță și îmbunătățiri ale sistemului foto. În schimb, modelul standard iPhone 18 ar putea avea un calendar diferit de lansare și să ajungă pe piață abia în primăvara lui 2027.

Strategia ar marca o schimbare importantă pentru Apple, care până acum obișnuia să prezinte întreaga generație de iPhone în aceeași perioadă.

Și pentru că evenimentele companiei nu se rezumă niciodată doar la telefon, Apple este așteptată să prezinte și produse noi sau actualizate din zona wearable. Pe lista așteptărilor se află noi modele Apple Watch și AirPods, în timp ce atenția publicului rămâne concentrată asupra marelui pariu al companiei: primul iPhone care se pliază.

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