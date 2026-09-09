Tom Jones, dat afară de la „The Voice UK” după 13 sezoane. „Nu este niciodată momentul potrivit să concediezi un om de 86 de ani”

Tom Jones a anunțat că a fost îndepărtat din juriul emisiunii-concurs „The Voice UK” după 13 sezoane petrecute în scaunul de antrenor. Artistul britanic, în vârstă de 86 de ani, spune că nu și-a dorit să părăsească emisiunea și că a aflat abia recent despre decizia luată de televiziunea care produce și difuzează show-ul, ITV.

Tom Jones, dat afară de la „The Voice UK”

Tom Jones nu va mai ocupa unul dintre scaunele de antrenor în sezonul 15 al emisiunii „The Voice UK”. Cântărețul a făcut anunțul într-un mesaj publicat marți, 8 septembrie, și a ținut să precizeze că plecarea nu a fost alegerea sa.

Artistul susține că ITV luase decizia cu ceva timp în urmă, dar că el a fost informat abia recent. Motivul care i-ar fi fost comunicat are legătură cu costurile asigurării, relatează PEOPLE.

„Ca să fie clar, nu am vrut să plec de la «The Voice», pentru că iubesc emisiunea și apreciez foarte mult publicul”, a transmis Tom Jones.

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Tom Jones spune că ITV a invocat o problemă financiară

Potrivit artistului, explicația primită inițial nu a fost aceea că producătorii își doresc o schimbare a formulei emisiunii.

„Decizia a fost luată de ITV, evident cu ceva timp în urmă, iar eu am fost informat abia recent. Motivul invocat a fost o problemă financiară legată de asigurare”, a explicat acesta.

Jones susține că ulterior a văzut în presă informații potrivit cărora ITV ar dori să „împrospăteze” emisiunea prin schimbarea echipei de antrenori.

Cântărețului i-a fost propusă în schimb o implicare mult mai redusă în sezonul următor, prin apariții în emisiune fără a mai participa în calitate de antrenor de la începutul competiției. Oferta nu l-a încântat.

„Mi se oferă un rol mult mai redus, în care aș apărea, dar fără să fiu implicat efectiv de la început, iar asta nu mă încântă”, a spus Tom Jones.

Artistul și-a încheiat mesajul cu o remarcă ironică despre modul în care s-a încheiat colaborarea.

„Singurul lucru pe care îl știu acum este că nu este niciodată momentul potrivit să concediezi un om de 86 de ani care încă se pricepe destul de bine la meseria lui”, a transmis artistul.

Ce spune ITV despre plecarea lui Tom Jones

ITV a confirmat că Tom Jones nu va mai fi antrenor permanent în sezonul 15, însă lasă deschisă posibilitatea ca acesta să apară în continuare în emisiune.

„Ne-a făcut o mare plăcere să lucrăm cu Sir Tom Jones în ultimii nouă ani la «The Voice UK». Deși nu va mai fi antrenor permanent în sezonul 15, continuăm discuțiile cu Sir Tom și echipa sa despre implicarea sa în următorul sezon”, a transmis un reprezentant al emisiunii pentru PEOPLE.

Tom Jones face parte din formatul britanic încă de la debutul acestuia, în 2012. A fost antrenor în primele patru sezoane, dar a lipsit din sezonul cinci, după ce a fost îndepărtat din emisiune în perioada în care aceasta era difuzată de BBC.

A revenit în 2017, după mutarea „The Voice UK” la ITV, și a rămas de atunci în juriu. În total, artistul a participat în calitate de antrenor la 13 sezoane.

Actualul sezon îi are în echipa de antrenori pe Tom Jones, Will.i.am, Kelly Rowland, precum și pe Tom Fletcher și Danny Jones, care ocupă împreună un scaun. ITV nu a anunțat încă oficial componența echipei pentru sezonul 15.

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