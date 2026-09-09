„Țeapă” de 9.000€ pentru o familie din România, într-un resort „ultra all-inclusive” de 5 stele din Turcia: „În noaptea a cincea, vacanța s-a terminat și am ajuns cu fetița la Urgențe”

"Țeapă" de 9.000€ pentru o familie din România, într-un resort "ultra all-inclusive" de 5 stele din Turcia: "În noaptea a cincea, vacanța s-a terminat și am ajuns cu fetița la Urgențe"
Experiența unei turiste într-un resort de lux din Turcia
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Chiar dacă vara s-a încheiat oficial, vacanțele continuă. Pentru unii, însă, mai puțin norocoși, câteva zile într-un resort „ultra all-inclusive” de 5 stele în Turcia s-au transformat într-un coșmar. O turistă a povestit experiența teribilă prin care a trecut.

Turista a mers în vacanță alături de soț și fetiță. Aceștia au optat pentru un resort „ultra all-inclusive” de 5 stele din Turcia. Ea a povestit pe un grup de Facebook dedicat călătoriilor experiența pe care a trăit-o.

Femeia a relatat că printre condițiile care i-au lăsat un gust amar se numără probleme legate de igienă și curățenie, dar și comunicarea slabă în limba engleză. Mai mult decât atât, fiica turistei a ajuns la spital, iar ea este convinsă că totul a pornit de la dificultățile pe care le-a întâmpinat în timpul sejurului.

„Țeapă” de 9.000€ pentru o familie din România, într-un resort „ultra all-inclusive” de 5 stele din Turcia

Experiența unei turiste într-un resort de lux din Turcia

Experiența unei turiste într-un resort de lux din Turcia

Pentru cinci nopți petrecute în resort, familia a plătit 9.000 de euro. Numai că facilitățile nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor familiei. Turista a povestit în mediul online că au fost nevoiți să comunice prin semne cu personalul, pentru că oamenii nu se descurcau în limba engleză.

„Încep cu un lucru pe care, sincer, nu credeam că îl voi întâlni într-un resort de asemenea dimensiuni și categorie: comunicarea în limba engleză este extrem de dificilă. Ajungeam să comunicăm prin semne, explicații improvizate și Google Translate” , a scris turista pe Facebook.

În plus, aceasta a explicat că piscina și alte spații comune nu erau igienizate corespunzător. Ea susține că la alte resorturi curățenia se făcea mult mai devreme pentru a nu exista impedimente.

„Ștergea cu o lavetă, care, din aspect, nu părea să fi fost schimbată sau spălată de mult timp și, evident, curățenia să făcea doar pe suprafețele care nu erau acoperite de prosoape. În alte resorturi în care am fost, curățenia zonelor comune și a piscinelor începea foarte devreme, tocmai pentru ca turiștii să găsească totul impecabil atunci când începea efectiv ziua” , a mai relatat ea.

Fiica turistei a ajuns la spital

Pe lângă cele prezentate mai sus, turista a mai spus că a rămas dezamăgită de băuturile servite, insuficiența prosoapelor, neigienizarea corespunzătoare a piscinei, locul de joacă pentru copii, dar și mirosul. De asemenea, potrivit relatării, nici camera nu corespundea cerințelor.

Numai că problemele nu se opresc aici. În ultima noapte din vacanță, fiica turistei a ajuns la spital. I s-au făcut investigații și i s-a oferit tratamentul potrivit, însă familia consideră că problemele de sănătate au apărut în urma lipsurilor din resort și a igienizării necorespunzătoare.

„În cea de-a cincea noapte am ajuns cu fetița noastră de 6 ani la Urgențe. Au urmat 3 zile de internare. Perfuzii, analize, tratamente și toate acele lucruri pe care niciun părinte nu vrea să treacă în timpul unei vacanțe, cu atât mai puțin când copilul are 6 ani. Eu sunt convinsă că problemele de sănătate ale fetiței noastre au fost consecința condițiilor pe care le-am întâlnit în acest resort” , a mai spus turista.

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