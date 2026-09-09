TEST IQ | 1, 1, 2, 3, 5. Ce număr urmează?

TEST IQ | 1, 1, 2, 3, 5. Ce număr urmează?
Test IQ
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Este deja miercuri, semn că am trecut de jumătatea săptămânii și nu mai este foarte mult până la weekend. Până atunci, însă, îți propunem o provocare care îți poate pune serios mintea la încercare. CANCAN.RO a pregătit un test de perspicacitate menit să îți verifice nivelul de inteligență, atenția și abilitățile matematice.

Privește cu atenție imaginea și încearcă să descoperi răspunsul corect. La prima vedere poate părea un exercițiu simplu, însă lucrurile se complică atunci când trebuie să găsești soluția într-un timp foarte scurt. Crezi că reușești să rezolvi această provocare din primele secunde?

Provocările de acest tip sunt mai mult decât un simplu exercițiu de divertisment. Atunci când trebuie să identifici un detaliu ascuns sau să găsești rapid soluția unei probleme, ești nevoit să fii atent și să gândești dincolo de ceea ce observi la prima vedere.

Astfel de teste îți stimulează capacitatea de concentrare, logica și rapiditatea cu care procesezi informațiile, oferindu-i creierului un mic antrenament.

Test de inteligență

Provocările vizuale și exercițiile de logică sunt o modalitate distractivă de a-ți verifica atenția, capacitatea de concentrare și modul în care interpretezi informațiile pe care le vezi. Pentru a găsi răspunsul corect, este nevoie să privești imaginea din perspective diferite, să observi detalii subtile și să gândești dincolo de prima impresie.

Astfel de jocuri stimulează activitatea mentală și pot contribui la dezvoltarea rapidității în procesarea informațiilor și la îmbunătățirea capacității de a identifica soluții.

REZOLVARE

Pentru a afla ce număr urmează în șirul 1, 1, 2, 3, 5, trebuie să observăm regula după care au fost formate valorile. Fiecare număr este obținut prin adunarea celor două numere care îl preced.

Astfel, 1 + 1 este egal cu 2, 1 + 2 ne dă 3, iar 2 + 3 rezultă 5. Păstrând aceeași regulă, următorul număr se calculează prin adunarea lui 3 cu 5, iar rezultatul este 8. Așadar, varianta corectă este varianta b.

Dacă ai găsit deja răspunsul, înseamnă că ai fost atent la detaliile testului și meriți toate felicitările! Pentru cei care încă încearcă să descopere soluția, avem un mic indiciu: priviți cu mai multă atenție și analizați cu grijă fiecare element înainte de a trage o concluzie.

În ce constă nivelul IQ-ului

Coeficientul de inteligență, cunoscut sub denumirea de IQ, este un indicator folosit pentru evaluarea anumitor capacități cognitive. Acesta poate fi estimat cu ajutorul unor teste care includ exerciții de logică, puzzle-uri, serii de numere sau imagini și provocări bazate pe recunoașterea unor tipare. În funcție de rezultatele obținute la astfel de evaluări, nivelul cognitiv este încadrat, în mod obișnuit, în mai multe categorii.

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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