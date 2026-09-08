Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 15 – 1 – 3 = 6

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 15 - 1 - 3 = 6
Test IQ
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Ești pregătit să-ți pui mintea la contribuție? CANCAN.RO vine cu o provocare menită să îți testeze atenția și logica. În fața ta se află o ecuație aparent greșită: 15 + 3 = 6. Misiunea este simplă, dar soluția nu este deloc evidentă. Ai voie să modifici poziția a trei bețe de chibrit, astfel încât egalitatea să devină corectă. Privește cu atenție fiecare cifră și gândește-te bine înainte să faci mutările.

Ai în față o provocare care îți va pune la încercare atenția, logica și rapiditatea. La prima vedere, exercițiul poate părea foarte ușor. Însă soluția se ascunde într-un detaliu pe care s-ar putea să-l treci cu vederea.

Privește cu atenție, analizează fiecare element și încearcă să descoperi rezolvarea fără să te grăbești. Regula este una singură: poți muta trei bețe de chibrit pentru a obține rezultatul corect.

Test IQ pentru genii | Corectează egalitatea 15 + 3 = 6

Exercițiile de acest tip sunt concepute pentru a stimula atenția, logica și capacitatea de a găsi rapid soluții. Ele îi determină pe cei care își pun mintea la contribuție să privească problema dintr-o perspectivă diferită și să observe detalii care, la prima vedere, pot trece neobservate.

Persoanele care identifică rapid răspunsul demonstrează o bună capacitate de analiză și o gândire flexibilă, calități esențiale în rezolvarea unor astfel de provocări.

REZOLVARE: Pentru a corecta egalitatea de astăzi, trebuie să muți un băț de chibrit orizontal de la semnul + și să îl poziționezi la cifra 5, de la numărul 15, astfel încât să devină 19. Ulterior, trebuie să muți ambele bețe verticale de la semnul + și să le poziționezi în fața cifrei 3, astfel încât să obții cifra 1, respectiv numărul 13. Prin urmare, ecuația corectă devine: 19 – 13 = 6.

La ce sunt folosite testele de inteligență

Testele de inteligență reunesc, de regulă, mai multe tipuri de exerciții menite să evalueze modul în care o persoană gândește și procesează informațiile. Printre aspectele urmărite se numără memoria, capacitatea de orientare și reprezentare spațială, raționamentul matematic, precum și abilitatea de a analiza și rezolva probleme.

În cazul adulților, asemenea evaluări pot fi utile în special în context profesional. Rezultatele pot oferi indicii despre aptitudinile unei persoane și pot contribui la alegerea unui domeniu de activitate sau la stabilirea compatibilității cu anumite cerințe ale unui loc de muncă.

Testele IQ nu măsoară toate cunoștințele acumulate, ci urmăresc în principal capacitatea de memorare, învățare și rezolvare a problemelor. Există numeroase variante de teste, fiecare punând accent pe diferite abilități cognitive, precum logica, memoria și raționamentul spațial.

Aceste evaluări nu stabilesc valoarea unei persoane și nici nu măsoară inteligența emoțională. Însă, pe de altă parte, reprezintă instrumente importante în psihologie, educație și medicină.

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