Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test IQ exclusiv pentru genii.

Testele IQ sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura inteligența unei persoane. Acestea se găsesc și în mediul online, la un click distanță, fiind foarte populare și apreciate.

Printre cele mai cunoscute se numără cele de tipul iluziilor optice, imagini cu diferențe sau exerciții matematice, precum cel de azi. Pe lângă rolul principal pe care îl au, testele de acest fel îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, gândirea critică și cunoștințele matematice.

Test IQ exclusiv pentru genii | 71 – 1 = 12 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de IQ. Cel de astăzi îți propune să îți pui mintea la contribuție, să îți testezi abilitățile matematice, gândirea analitică și spontaneitatea. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu, trebuie să rezolvi exercițiul în cel mai scurt timp.

Deși pare ușor, un moment de deconcentrare te poate pune în dificultate, tocmai din acest motiv, este important să privești cu atenție. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur chibrit pentru a obține o egalitate corectă. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să rezolvi exercițiul: aplauze și felicitări! Cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi soluția. Așadar, 71 – 1 = 12 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, trebuie să muți chibritul de la cifra 7 și să îl adaugi la semnul minus. Astfel, rezultatul final va fi: 11 + 1 = 12.

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine, se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test de inteligență | Ești un geniu dacă poți găsi cerbul ascuns în această iluzie optică

Test de logică | Care dintre aceste 3 femei a furat bebelușul din maternitate?