Mesajul sfâșietor transmis de Angelina Mogoș, după ce și-a pierdut fiul la doar 6 ani: ”Te-a vrut Maica Domnului pentru ea”

Nepotul fostului interlop din Pantelimon, Adrian Mogoș, a murit la doar 6 ani. Pablito a suferit un accident vascular și era internat în stare gravă la spital. Familia și medicii au sperat la o minune până în ultima clipă, dar tragedia s-a produs. Angelina Mogoș a transmis un mesaj sfâșietor după ce și-a pierdut băiețelul.

Pablito era în comă, iar Angelina Mogoș a sperat că se va face bine. Vestea a îndoliat o țară întreagă, iar familia se pregătește de înmormântare. Mama nepotului fostului interlop a publicat un mesaj plin de durere în mediul online.

Mai mult decât atât, aceasta a distribuit mai multe citate despre Dumnezeu, parcă presimțind că urmează să își piardă copilul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mesajul emoționant publicat de mama nepotului lui Adrian Mogoș

Angelina Mogoș, fiica lui Adrian Mogoș, traversează una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Pablito, fiul acesteia a murit la doar 6 ani, în urma unui AVC. Deși sperau că va fi bine, medicii nu l-au mai putut salva pe micuț.

Acum, mama nepotului fostului interlop își strigă durerea în mediul online. Aceasta a transmis că îl va avea veșnic în inima ei și că îl va iubi mereu.

„Te vom iubi mereu! Semnat mami și tati. Te-a vrut Maica Domnului pentru ea, pentru că ești un copil prea bun, nu m-a lăsat, mamă, să te bebelușesc eu. Sfântul Pablo”, a scris Angelina Mogoș pe rețelele de socializare.

Mai mult decât atât, femeia pare că presimțea că își va pierde copilul. În ultimele zile, Angelina Mogoș a distribuit numeroase postări cu mesaje de încurajare și despre Dumnezeu.

„Dumnezeu nu îți promite o viață fără încercări, ci o inimă suficient de puternică pentru a le învinge. Uneori cea mai mare binecuvântare nu este schimbarea drumului, ci schimbarea omului care îl parcurge”/ „Din toată puterea minții să iubim pe Domnul și pe Preacinstită Maica Sa”/ „Dumnezeu te-a auzit”, sunt doar câteva citate pe care le-a distribuit Angelina Mogoș în mediul online.

Bogdan de la Ploiești, mesaj după decesul lui Pablito

Și Bogdan de la Ploiești a scris un mesaj pe pagina sa de socializare. Acesta este foarte apropiat de familia Mogoș. În urmă cu ceva timp, la un concert susținut în București, el le-a cerut fanilor prezenți să se roage pentru Pablito. Micuțul se juca mereu cu cei doi fii ai artistului, Thiago și Franco.

„Nu te vom uita niciodată, îngerașul nostru”, a scris BDLP.

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