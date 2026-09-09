Mesajul sfâșietor transmis de Angelina Mogoș, după ce și-a pierdut fiul la doar 6 ani: ”Te-a vrut Maica Domnului pentru ea”

Mesajul sfâșietor transmis de Angelina Mogoș, după ce și-a pierdut fiul la doar 6 ani: ”Te-a vrut Maica Domnului pentru ea”
Galerie Foto 15
Cerința familiei Mogoș la priveghiul lui Pablito/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Nepotul fostului interlop din Pantelimon, Adrian Mogoș, a murit la doar 6 ani. Pablito a suferit un accident vascular și era internat în stare gravă la spital. Familia și medicii au sperat la o minune până în ultima clipă, dar tragedia s-a produs. Angelina Mogoș a transmis un mesaj sfâșietor după ce și-a pierdut băiețelul.

Pablito era în comă, iar Angelina Mogoș a sperat că se va face bine. Vestea a îndoliat o țară întreagă, iar familia se pregătește de înmormântare. Mama nepotului fostului interlop a publicat un mesaj plin de durere în mediul online.

Mai mult decât atât, aceasta a distribuit mai multe citate despre Dumnezeu, parcă presimțind că urmează să își piardă copilul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
15 poze

Mesajul emoționant publicat de mama nepotului lui Adrian Mogoș

Angelina Mogoș, mesaj după decesul lui Pablito/ sursa foto: social media

Angelina Mogoș, mesaj după decesul lui Pablito/ sursa foto: social media

Angelina Mogoș, fiica lui Adrian Mogoș, traversează una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Pablito, fiul acesteia a murit la doar 6 ani, în urma unui AVC. Deși sperau că va fi bine, medicii nu l-au mai putut salva pe micuț.

Acum, mama nepotului fostului interlop își strigă durerea în mediul online. Aceasta a transmis că îl va avea veșnic în inima ei și că îl va iubi mereu.

„Te vom iubi mereu! Semnat mami și tati. Te-a vrut Maica Domnului pentru ea, pentru că ești un copil prea bun, nu m-a lăsat, mamă, să te bebelușesc eu. Sfântul Pablo”, a scris Angelina Mogoș pe rețelele de socializare.

Angelina Mogoș, mesaj după decesul lui Pablito/ sursa foto: social media

Angelina Mogoș, mesaj după decesul lui Pablito/ sursa foto: social media

Mai mult decât atât, femeia pare că presimțea că își va pierde copilul. În ultimele zile, Angelina Mogoș a distribuit numeroase postări cu mesaje de încurajare și despre Dumnezeu.

„Dumnezeu nu îți promite o viață fără încercări, ci o inimă suficient de puternică pentru a le învinge. Uneori cea mai mare binecuvântare nu este schimbarea drumului, ci schimbarea omului care îl parcurge”/ „Din toată puterea minții să iubim pe Domnul și pe Preacinstită Maica Sa”/ „Dumnezeu te-a auzit”, sunt doar câteva citate pe care le-a distribuit Angelina Mogoș în mediul online.

Angelina Mogoș, mesaj după decesul lui Pablito/ sursa foto: social media

Angelina Mogoș, mesaj după decesul lui Pablito/ sursa foto: social media

Bogdan de la Ploiești, mesaj după decesul lui Pablito

Și Bogdan de la Ploiești a scris un mesaj pe pagina sa de socializare. Acesta este foarte apropiat de familia Mogoș. În urmă cu ceva timp, la un concert susținut în București, el le-a cerut fanilor prezenți să se roage pentru Pablito. Micuțul se juca mereu cu cei doi fii ai artistului, Thiago și Franco.

„Nu te vom uita niciodată, îngerașul nostru”, a scris BDLP.

VEZI ȘI: Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant pe scenă. Ce i-a rugat pe fani să facă pentru Pablito, nepotul lui Adrian Mogoș

Dramă fără margini în familia nașului lui Nuțu Cămătaru. Nepotul lui Adrian Mogoș, în stare gravă, după ce a suferit un AVC la doar șase ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ținuta neașteptată purtată de Anastasia Soare la nunta nepotului său: „Te-ai gândit să ieși tu în evidență, nu mireasa”
Ținuta neașteptată purtată de Anastasia Soare la nunta nepotului său: „Te-ai gândit să ieși tu în evidență, nu mireasa”
Vica Blochina, mesaj acid pentru bărbații care nu scot portofelul la restaurant: ”Cum se numesc?”
Vica Blochina, mesaj acid pentru bărbații care nu scot portofelul la restaurant: ”Cum se numesc?”
Betty Salam, foc și pară după ce Roberto Tudor a fost atacat în online! „Nici mâinile corect nu știi să le ții când tastezi”
Betty Salam, foc și pară după ce Roberto Tudor a fost atacat în online! „Nici mâinile corect nu știi să le ții când tastezi”
Mirela Retegan lămurește controversa cu Cheloo de la Asia Express. Artistul a avut o replică dubioasă pentru Maya, fiica ei
Mirela Retegan lămurește controversa cu Cheloo de la Asia Express. Artistul a avut o replică dubioasă pentru Maya, fiica ei
Cristi Borcea și Valentina Pelinel scot o avere din buzunar pentru școala copiilor! Cât îi costă, de fapt
Cristi Borcea și Valentina Pelinel scot o avere din buzunar pentru școala copiilor! Cât îi costă, de fapt
Caz ȘOCANT la Brașov. Unii studenți acuză un profesor de HĂRȚUIRE, alții îl apără
Mediafax
Caz ȘOCANT la Brașov. Unii studenți acuză un profesor de HĂRȚUIRE, alții îl apără
Ce audiență a avut MĂRUȚĂ cu „Furnicuțele”: Cifrele nu mint! Debut la Antena 1
Gandul.ro
Ce audiență a avut MĂRUȚĂ cu „Furnicuțele”: Cifrele nu mint! Debut la Antena 1
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
Digi24
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
„Cam multe femei care conduc și iau decizii”. Derapaj sexist al liderului sindical de la Metrorex
Mediafax
„Cam multe femei care conduc și iau decizii”. Derapaj sexist al liderului sindical de la Metrorex
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Frații Pavăl demolează colosul comunist din Sectorul 5 pentru care au plătit 3.300.000 de euro. Ce vor face pe locul fostei fabrici
Prosport.ro
Frații Pavăl demolează colosul comunist din Sectorul 5 pentru care au plătit 3.300.000 de euro. Ce vor face pe locul fostei fabrici
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum și-a reparat Elena Merișoreanu sprâncenele greșit tatuate în America: „Zici că eram cucuvea”. De ce nu vrea să se opereze la gleznă?
Click.ro
Cum și-a reparat Elena Merișoreanu sprâncenele greșit tatuate în America: „Zici că eram cucuvea”. De ce nu vrea să se opereze la gleznă?
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
go4it.ro
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Ce audiență a avut MĂRUȚĂ cu „Furnicuțele”: Cifrele nu mint! Debut la Antena 1
Gandul.ro
Ce audiență a avut MĂRUȚĂ cu „Furnicuțele”: Cifrele nu mint! Debut la Antena 1
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Mediafax Italia
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.