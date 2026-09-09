BANC | „Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românețti, la el. Discuția dintre cei doi te va face să râzi cu gura până la urechi.

După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el.

– Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?

– Nu, răspunde Ion.

– Dar Mertzane ca ale mele ai?

– Nu.

– Dar lanț din ăsta gros de aur cât 2 degete ai?

– Nu.

– Măi, păi ce mafiot ești tu? La congresul următor să nu te aud că nu ai ce ți-am zis azi, clar?

Merge Ion acasă și îl strigă pe servitorul lui, Ghiță.

– Ghiță!!! Dărâmă ultimele 3 etaje de la casă, vinde elicopterul și cumpără Mertzane, iar câinele du-l în casă, că lanțul lui trebuie să-l port eu.

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Cum își petrece ziua baciul Ion

Nişte reporteri TV merg într-un sat să facă un reportaj despre cum îşi petrece ziua baciul Ion. Îl roagă să povestească ce face în cursul zilei.

– Păi, dimineaţa mă scol şi trag un pahar de palincă…

– Stai, baciule. Nu e bine să afle toată ţară ca bei la prima oră. Spune că citeşti o carte….

– Na, atunci… dimineaţa mă scol, citesc ziarul. După aia dau la porc să mânce, dupa care mai citesc înc-un ziar. Până la prânz lucrez în atelier, timp în care citesc vreo două-trei cărţi. La masă mai citesc vreo două reviste. Seara termin treaba, după care urmează presa de seară. După cină mă duc la biblioteca satului cu prietenii, iar la 22.00, când închide biblioteca, merem cu toată trupa la Costel, că el are tipografie.

Ion vine de la muncă şi o vede pe Maria în pat, dezbrăcată

– Maria, de ce esti dezbracată în pat?

– E cald şi n-am cu ce să mă îmbrac!

Ion deschide dulapul şi zice:

– Ia uite ce ai aici, Maria. Fustă, palton, cămaşă, bluză. Salut, Gheorghe!

Ion merge la piaţă să vândă un cocoş

Ion merge la piaţă să vândă un cocoş. Vine un bătrânel care părea interesat şi întreabă:

– E bun cocoşul, taică? Se pricepe la călcat găini?

– Buuun tataie! Calcă tot ce prinde; calcă găini, raţe, gâşte, oi, porci, vaci, a prins odată un vultur şi nu l-a iertat…

– Păi şi-atunci de ce-l vinzi, omule?!

– Hmm… de la o vreme se uită ciudat la mine.

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