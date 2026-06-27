Acasă » Știri » Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant pe scenă. Ce i-a rugat pe fani să facă pentru Pablito, nepotul lui Adrian Mogoș

Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant pe scenă. Ce i-a rugat pe fani să facă pentru Pablito, nepotul lui Adrian Mogoș

De: Denisa Crăciun 27/06/2026 | 13:47
Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant pentru Pablito/ sursa foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Bogdan de la Ploiești traversează unul dintre cele mai grele momente din viața lui. Pablito, nepotul lui Adrian Mogoș, este în comă. Artistul este foarte afectat, însă a fost nevoit să urce pe scenă, pentru a-și susține concertul. Vizibil emoționat, bărbatul le-a cerut ceva uluitor fanilor.

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai cunoscuți soliști din țara noastră. El este foarte apreciat de public și este invitat să susțină numeroase concerte. De curând, bărbatul a urcat pe scenă, însă nu s-a simțit în largul lui. Acesta traversează o perioadă complicată și asta pentru că Pablito, nepotul lui Adrian Mogoș este în comă. El le-a cerut fanilor prezenți la eveniment să se roage pentru el să se trezească. Momentul emoționant a fost publicat pe rețelele de socializare.

Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant pe scenă

Bogdan de la Ploiești a urcat pe scenă seara trecută sfâșiat de durere. Cântărețul a transmis un mesaj emoționant publicului prezent la concert. Este vorba de nepotul lui Adrian Mogoș, fostul interlop cunoscut din Pantelimon. Pablito, în vârstă de 6 ani, este acum în comă, după ce a suferit un accident vascular.

Vestea a întristat pe toată lumea, mai ales pe Bogdan de la Ploiești, care are o legătură specială cu familia lui. Vizibil afectat, cântărețul le-a cerut fanilor să se roage pentru micuț și să se facă o minune, astfel încât să se trezească.

Este un moment greu din viața mea, trecem printr-o perioadă foarte, foarte grea. Îmi este foarte greu și să urc pe scenă, vă spun din suflet, pentru că este vorba despre un copilaș care face parte din familia mea și nu vă cer nimic înaintea programului meu decât dacă se poate, pentru că știu că mă iubiți foarte mult și am încredere în Dumnezeu că prin rugăciune se poate întâmpla o minune. Nu vă cer decât o mică rugăciune pentru un mic copilaș în gândul vostru, în sufletul vostru să vă rugați pentru Pablo Alexander, băiatul meu, puiuțul meu, să se trezească și să se facă bine, să facă Dumnezeu o minune, a transmis Bogdan de la Ploiești la concert.

VEZI ȘI: Bogdan de la Ploiești a făcut anunțul cel mare la pool party-ul fabulos: „Se lasă cu nuntă! Vanessa e omul trimis de Dumnezeu”

Bogdan de la Ploiești își serbează tatăl. Ce cadou i-a făcut

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Imagini din culise de la emisiunea Mireasa. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan
Știri
Imagini din culise de la emisiunea Mireasa. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan
Scandalul dintre „nevestele” lui Meko continuă. Irina amenință cu judecata
Știri
Scandalul dintre „nevestele” lui Meko continuă. Irina amenință cu judecata
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Mediafax
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Vicepreședintele Parlamentului European spune că PSD a pregătit programul de guvernare pentru Executivul Grindeanu: „Nu vom accepta austeritatea dreptei”
Gandul.ro
Vicepreședintele Parlamentului European spune că PSD a pregătit programul de guvernare pentru Executivul...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
Românești sau de import? Ce cumpărăm din piață și la ce preț. „E a doua cea mai ieftină din țară. Roșii cu preț, de la Vâlcea în sus”
Adevarul
Românești sau de import? Ce cumpărăm din piață și la ce preț. „E...
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu...
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Mediafax
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Parteneri
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cu cine își petrece Cabral weekendul: „M-a trezit la 6:40”. Ce imagini a publicat pe rețelele sociale
Click.ro
Cu cine își petrece Cabral weekendul: „M-a trezit la 6:40”. Ce imagini a publicat pe...
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
Digi 24
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a...
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Promotor.ro
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Panică pe râuri! Un monstru de 2 metri atacă acum oameni?
go4it.ro
Panică pe râuri! Un monstru de 2 metri atacă acum oameni?
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Vicepreședintele Parlamentului European spune că PSD a pregătit programul de guvernare pentru Executivul Grindeanu: „Nu vom accepta austeritatea dreptei”
Gandul.ro
Vicepreședintele Parlamentului European spune că PSD a pregătit programul de guvernare pentru Executivul Grindeanu: „Nu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce a determinat-o pe Oana Roman să ia decizia radicală: „Lumea încă profită de mine”
Ce a determinat-o pe Oana Roman să ia decizia radicală: „Lumea încă profită de mine”
Imagini din culise de la emisiunea Mireasa. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan
Imagini din culise de la emisiunea Mireasa. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan
Scandalul dintre „nevestele” lui Meko continuă. Irina amenință cu judecata
Scandalul dintre „nevestele” lui Meko continuă. Irina amenință cu judecata
Bella Hadid, pe patul de spital. Fotomodelul a avut o nouă criză provocată de boala Lyme
Bella Hadid, pe patul de spital. Fotomodelul a avut o nouă criză provocată de boala Lyme
Rareș Cojoc și Dan Alexa sunt istorie. Andreea Popescu a ieșit la întâlnire cu un tinerel
Rareș Cojoc și Dan Alexa sunt istorie. Andreea Popescu a ieșit la întâlnire cu un tinerel
Bogdan „Motanul” Stancu și-a luat revanșa în Antalya! După aventura cu prezentatoarea ...
Bogdan „Motanul” Stancu și-a luat revanșa în Antalya! După aventura cu prezentatoarea TV, fostul internațional a bifat prima vacanță cu familia
Vezi toate știrile