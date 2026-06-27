Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant pe scenă. Ce i-a rugat pe fani să facă pentru Pablito, nepotul lui Adrian Mogoș

Bogdan de la Ploiești traversează unul dintre cele mai grele momente din viața lui. Pablito, nepotul lui Adrian Mogoș, este în comă. Artistul este foarte afectat, însă a fost nevoit să urce pe scenă, pentru a-și susține concertul. Vizibil emoționat, bărbatul le-a cerut ceva uluitor fanilor.

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai cunoscuți soliști din țara noastră. El este foarte apreciat de public și este invitat să susțină numeroase concerte. De curând, bărbatul a urcat pe scenă, însă nu s-a simțit în largul lui. Acesta traversează o perioadă complicată și asta pentru că Pablito, nepotul lui Adrian Mogoș este în comă. El le-a cerut fanilor prezenți la eveniment să se roage pentru el să se trezească. Momentul emoționant a fost publicat pe rețelele de socializare.

Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant pe scenă

Bogdan de la Ploiești a urcat pe scenă seara trecută sfâșiat de durere. Cântărețul a transmis un mesaj emoționant publicului prezent la concert. Este vorba de nepotul lui Adrian Mogoș, fostul interlop cunoscut din Pantelimon. Pablito, în vârstă de 6 ani, este acum în comă, după ce a suferit un accident vascular.

Vestea a întristat pe toată lumea, mai ales pe Bogdan de la Ploiești, care are o legătură specială cu familia lui. Vizibil afectat, cântărețul le-a cerut fanilor să se roage pentru micuț și să se facă o minune, astfel încât să se trezească.

Este un moment greu din viața mea, trecem printr-o perioadă foarte, foarte grea. Îmi este foarte greu și să urc pe scenă, vă spun din suflet, pentru că este vorba despre un copilaș care face parte din familia mea și nu vă cer nimic înaintea programului meu decât dacă se poate, pentru că știu că mă iubiți foarte mult și am încredere în Dumnezeu că prin rugăciune se poate întâmpla o minune. Nu vă cer decât o mică rugăciune pentru un mic copilaș în gândul vostru, în sufletul vostru să vă rugați pentru Pablo Alexander, băiatul meu, puiuțul meu, să se trezească și să se facă bine, să facă Dumnezeu o minune, a transmis Bogdan de la Ploiești la concert.

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