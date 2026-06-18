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Soacra lui BDLP a furat toate privirile. Reacțiile apărute după postarea lui Lilitza

De: Elisa Tîrgovățu 18/06/2026 | 23:30
Soacra lui BDLP a furat toate privirile. Reacțiile apărute după postarea lui Lilitza
Soacra lui BDLP a furat toate privirile. Reacțiile apărute după postarea lui Lilitza / Sursa foto: Social media
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Lilitza a fost în centrul atenției la aniversarea mamei sale, unde apariția ei nu a trecut deloc neobservată. Fotografiile surprinse la eveniment au fost distribuite rapid pe rețelele sociale, stârnind reacții numeroase din partea celor care o urmăresc.

În același timp, invitații au remarcat și prezența mamei acesteia, care a atras complimente în mediul online, mulți internauți comentând aspectul său îngrijit și felul în care s-a prezentat la petrecere.

Soacra lui BDLP a atras toate privirile

Lilitza a avut parte de o zi importantă în familie, cu ocazia aniversării mamei sale, un moment celebrat într-un cadru restrâns, alături de cei apropiați. Atmosfera a fost una caldă și festivă, iar evenimentul a inclus momente de bucurie, muzică și interacțiuni emoționante între membrii familiei.

Imaginile surprinse la petrecere au fost ulterior împărtășite în mediul online, unde au atras atenția urmăritorilor, care au reacționat la modul în care familia a ales să marcheze această zi specială.

Lilitza a fost una dintre prezențele care au atras cel mai mult atenția la petrecerea organizată în familie, impresionând prin apariția sa elegantă și prin starea de spirit energică pe care a afișat-o pe tot parcursul evenimentului.

Îmbrăcată într-o ținută albă, completată de pantofi cu toc și accesorii asortate, aceasta a fost în centrul atenției pe ringul de dans, unde s-a bucurat de atmosferă alături de invitați. Unul dintre momentele remarcate de cei prezenți a fost cel în care a dansat împreună cu fratele său, Sorinel Puștiu, secvență care a surprins buna lor relație și buna dispoziție din cadrul petrecerii.

Sursa foto: Captură video

Lilitza, detalii despre stilul de viață care o ajută să se mențină în formă

Lilitza acordă o atenție deosebită stilului de viață activ și exercițiilor fizice, care par să facă parte constant din rutina sa. Recent, aceasta a fost surprinsă în timpul unui antrenament în aer liber, desfășurat într-un cadru relaxat, pe iarbă, unde a optat pentru mișcări simple, dar eficiente.

În timpul sesiunii, a folosit inclusiv o bandă elastică pentru exerciții, detaliu care sugerează o abordare atentă și bine structurată a antrenamentelor. Întregul moment a părut unul organizat, desfășurat fără grabă, cu accent pe constanță și echilibru în activitatea fizică.

Lilitza tratează activitatea fizică cu seriozitate, acordând atenție fiecărui exercițiu și modului în care își lucrează corpul, nu doar ca o rutină ocazională.

În același timp, aceasta pare să adopte un stil de viață echilibrat, fiind atentă și la alimentație, evitând excesele și încercând să mențină un raport armonios între sport și obiceiurile zilnice.

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