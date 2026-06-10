Bogdan de la Ploiești își serbează tatăl. Ce cadou i-a făcut

Zi de mare sărbătoare pentru Bogdan de la Ploiești. Artistul îi serbează ziua de naștere a tatălui său. Cu această ocazie, bărbatul i-a făcut un cadou de excepție, iar momentul a fost publicat în mediul online, adunând aprecieri și comentarii impresionante din partea fanilor.

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele din țara noastră. El are succes și pe plan internațional. Atunci când vine vorba de familie este în general discret, însă un moment important din viața sa tocmai are loc. Acesta îi serbează ziua de naștere a tatălui său, așadar i-a făcut un cadou emoționant. Totul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare, iar videoclipul a adunat mii de aprecieri și urări din partea internauților.

Ce cadou i-a făcut Bogdan de la Ploiești tatălui său

Miercuri, 10 iunie, Bogdan de la Ploiești a apărut în mediul online într-o ipostază uluitoare. Fiind ziua tatălui său nu a putut să lipsească de lângă familie. Adunați toți membrii familiei, inclusiv copiii lui BDLP, artistul i-a dăruit sărbătoritului un cadou impresionant. În filmare se poate observa cum se află în curte, iar cadoul a ajuns la timp. Este vorba despre un cățel mic, pufos, maro, pomeranian care a pus un zâmbet larg pe fețele tuturor celor prezenți.

Tatăl cântărețului a fost vizibil emoționat, iar copiii au sărit imediat de bucurie când l-au văzut pe patruped. De asemenea, BDLP i-a spus și câteva cuvinte emoționante.

La mulți ani, tată! Ți-am luat ceva și pentru tine și pentru nepoți, dar eu cred că o să te reprezinte. Să fii sănătos, la mulți ani de ziua ta, te iubesc!, i-a transmis Bogdan de la Ploiești tatălui său.

Mesaje impresionante din partea urmăritorilor

De asemenea, cu ocazia aniversării tatălui său, comentariile din partea fanilor nu au întârziat să apară. Aceștia i-au transmis cuvinte frumoase și urări inedite.

Oamenii care iubesc animalele sunt speciali; La mulți ani binecuvântați cu sănătate și fericire!; La multiii anii binecuvântații și frumoși tatălui tău; La mulți ani sănătoși, sunt doar câteva dintre urările pe care le-a primit tatăl lui Bogdan de la Ploiești.

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