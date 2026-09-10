Tzancă Uraganu și-a achiziționat un nou bolid! Ce preț amețitor are mașina

Tzancă Uraganu nu se uită la preț atunci când își dorește ceva, iar cea mai recentă achiziție este dovada clară. Artistul și-a făcut loc în garaj pentru o bijuterie pe patru roți care atrage privirile din prima secundă. De data aceasta, manelistul nu s-a mulțumit cu orice autoturism, ci a mers direct către una dintre mărcile care nu mai au nevoie de nicio prezentare.

Este vorba despre un Rolls-Royce Cullinan, unul dintre modelele care au devenit sinonime cu opulența și exclusivismul. Iar Tzancă pare să fie cât se poate de încântat de noua sa achiziție. Artistul s-a filmat la volanul noului Rolls-Royce, iar imaginile au ajuns rapid în mediul online. El nu a avut nevoie de o prezentare elaborată pentru bolidul său: mașina este suficient de spectaculoasă încât să atragă toate privirile.

Tzancă Uraganu și-a cumpărat Rolls-Royce Cullinan

Cullinan-ul este unul dintre cele mai luxoase SUV-uri din gama Rolls-Royce, iar o asemenea mașină poate ajunge să coste sute de mii de euro, în funcție de configurație și dotări. Manelistul ar fi plătit pentru noul Rolls-Royce aproximativ 710.000 de euro.

Cu alte cuvinte, Tzancă nu și-a cumpărat tocmai o mașină cu care să treacă neobservat. Cântărețul a publicat imagini și filmări din mașină, dar și o descriere pe măsură: „Mai ne ferim?”.

Artistul pare să fi savurat din plin momentul, iar reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. Nici nu este greu de înțeles de ce: noul bolid se potrivește perfect cu imaginea extravagantă pe care Tzancă și-a construit-o de-a lungul timpului.

Noua achiziție nu vine din senin. Artistul este cunoscut pentru pasiunea pe care o are pentru mașinile de lux, iar de această dată a ales unul dintre cele mai exclusiviste modele de pe piață. Cu toate că s-a lăudat cu bolidul pe rețelele sociale, Tzancă nu a mărturisit și cât a scos din buzunare.

Unde își ține Tzancă banii

În urmă cu ceva timp, Tzancă Uraganu a povestit și despre modul în care își păstrează banii. Artistul a explicat că nu ține în locuință sume uriașe de bani cash și că cea mai mare parte a banilor săi circulă prin conturi și prin intermediul firmelor.

„Ca fiecare om care are în casa lui 3.000, 5.000, 200 de milioane, 10.000 de euro. Astea sunt sumele pe care le țin. La mine totul se învârte aici, pe card. Am carduri mai multe. Nu știu cum arată foarte muți bani cash. Eu totul am la vedere, numai prin firmă și lucrez numai așa. Foarte mulți bani ce credeți voi că dețin eu, nu am văzut nicidoată în viața mea cum arată”, a spus Tzancă Uraganu.

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