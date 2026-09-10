Cum le răspunde Prințul Marco haterilor care-l acuză că are fațete dentare: „Mulți îmi spun că mă cred frumos”

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Prințul Marco pare să fie unul dintre cele mai controversate personaje de la Insula Iubirii, sezonul 10. Atitudinea acestuia nu a fost apreciată de fanii show-ului, iar criticile la adresa lui nu au întârziat să apară. Partenerul Biancăi a fost criticat atât pentru aspectul fizic, cât și pentru comportamentul său. Însă, acesta nu lasă cârcotașii să îl doboare și a venit cu o replică pentru toți cei care îl judecă.

Fanii Insula Iubirii au așteptat cu nerăbdare debutul noului sezon și i-au analizat intens pe concurenți. Dintre aceștia se pare că Prințul Marco a atras atenția, însă nu neapărat într-un mod pozitiv. Mulți au fost cei care l-au criticat, iar acum concurentul le-a răspuns tuturor cârcotașilor.

Prințul Marco, replică pentru cei care îl critică

Ei bine, se pare că Prințul Marco nu se lasă intimidat de cei care nu îl plac și a decis să răspundă punctual. După ce aspectul fizic, dar și personalitatea i-au fost criticate, concurentul de la Insula Iubirii a ținut să demonteze fiecare acuzație negativă la adresa sa.

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„Am fost criticat pentru foarte multe lucruri. Mulți mi-au zis că am fațete. Nu! Sunt dinții mei. Mulți mi-au zis că am început de chelie. Mulțumesc lui Dumnezeu, nu am, și dacă aveam, nu era nicio problemă.

Mulți mi-au zis că am fost gras. Da, am fost gras și am slăbit. Asta este ceva în plus, ceva care merită măcar puțin respect, da. Mulți îmi zic că mă cred frumos. Eu am zis întotdeauna că mă simt o persoană frumoasă și nu neapărat o persoană frumoasă fizic, în interior”, a reacționat Prințul Marco.

Prințul Marco, concurent Insula Iubirii sezonul 10 /Foto: Instagram

De asemenea, concurentul de la Insula Iubirii a fost judecat și pentru faptul că este destul de lăudător. Fanii show-ului spun că acesta încearcă să epateze cu situația sa financiară, iar Marco a încercat să demonteze și aceste acuzații.

„Mulți mă critică și spun că mă laud că am bani. Vă rog să găsiți un singur videoclip în care eu am vorbit despre situația mea financiară. A fost prezentarea de acasă, unde am vorbit despre parcursul nostru de viață și despre realizări.

Dacă arată în modul acela casa mea, e pentru că mie îmi place. Pentru că am plătit-o eu, nu ați plătit-o voi, deci nu mai puneți degetul spre persoane să judecați. Când puneți degetul spre cineva, trei degete sunt spre voi. Ați înțeles?”, a mai spus Prințul Marco.

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