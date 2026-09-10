Narcis Bujor, acuzat de fani că și-a înjectat buzele! Ce intervenții estetice și-ar fi făcut ispita de la Insula Iubirii, de fapt

Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” a decis să pună stop tuturor speculațiilor care au apărut în jurul aspectului său fizic. După ce mai multe persoane au insinuat că și-ar fi injectat acid hialuronic în buze, ispita a venit cu o replică fără menajamente. Și n-a lăsat loc de interpretări!

Ispita susține că buzele sunt 100% naturale și că nu a apelat niciodată la astfel de proceduri. Ba chiar a venit cu o provocare și a pus la bătaie 1.000 de euro pentru oricine ar putea demonstra contrariul.

Narcis Bujor, acuzat de fani că și-a înjectat buzele!

Narcis a explicat că aspectul buzelor sale nu este rezultatul vreunei intervenții estetice și că nici măcar nu acordă o atenție specială acestui detaliu. El a spus că nu este vina lui că Dumnezeu l-a făcut frumos și le-a recomandat „haterilor” să mai lase veninul deoparte și să nu transforme orice fotografie sau apariție într-un motiv de atac.

„Nu mi-am băgat, băi, acid în bot. Sunteți nebuni? Uită-te la poze vechi cu mine, să vezi că am buzele la fel. Am buzele lui tata. Așa m-am născut, norocos. Ce vrei să-ți fac? Mergi cu mine de mână la ce doctor vrei tu și îți dau 1.000 de euro dacă zice că am acid. Dacă m-a făcut Dumnezeu frumos… a fost atent la detalii. Prototip m-a făcut. De ce trebuie să dai cu hate? N-am filtru de buze în video, n-am nimic. Am un filtru de culoare.

N-am avut niciodată un fetish cu buzele mele sau ceva, să-mi aranjez buzele. Eu nici manichiura nu mi-o fac. Îmi tai unghiile cu unghiera și voi ziceți că mi-am băgat botox în buze. Eu nu m-am gândit niciodată că o femeie se uită la buzele mele dacă mă vrea. Ca bărbat, nu mi-a trecut prin cap. Eu fac duș, îmi dau cu ceară în păr și în cinci minute ies pe ușă”, a spus Narcis.

La botox, însă, Narcis nu mai neagă nimic! Ispita a recunoscut că a intervenit la nivelul frunții, unde ridurile sunt mai vizibile din cauza faptului că stă mai tot timpul încruntat. El a spus că de buze nu s-a atins, dar că fruntea a primit ceva „ajutor” din partea medicului estetician.

„Eu stau încruntat de fel, am dungi d-alea urâte. Chiar e mișto botox-ul ăsta, dar nu sunt eu așa agitat pe tema asta”, a recunoscut el.

Practic, buzele sunt „din fabrică”, fruntea a trecut printr-un mic retuș! Iar Narcis nu pare deloc să aibă remușcări când vine vorba despre asta.

Narcis Bujor a vorbit și despre videochat

Narcis Bujor a fost întrebat și despre zvonurile potrivit cărora ar fi făcut videochat. Ispita a recunoscut că există filmări intime cu el și diverse femei care ar putea circula pe internet, dar că acestea nu au fost realizate în cadrul unei activități de videochat cum ar face unii bărbați.

„Eu n-am făcut videochat. Te rog să inspectezi tot internetul ăsta și, dacă mă găsești pe mine făcând videochat, îți dau mașina asta în care mă aflu. Dar dacă mă găsești pe mine că fac ceva bărbătesc, este partea a doua. Videochat, nu. Videoclipuri cu femei am făcut și poate sunt pe internet, dar eu cu o femeie, nu videochat. Și n-am nicio treabă cu cei care fac videochat. Doar că eu n-am făcut. Sunt atât de mișto, încât femeile voiau să se filmeze cu mine. A fost cândva, eram și eu mai tânăr”, a mai spus Narcis.

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