Câte calorii are o lingură de parmezan ras, de fapt. Mihaela Bilic: „Porția corectă are 15 grame”

Câte grame de parmezan trebuie să consumi la o masă, potrivit Mihaelei Bilic. Sursa foto: capturi video Facebook
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Mihaela Bilic le-a vorbit urmăritorilor săi despre parmezan. Aceasta a explicat de ce este considerat un condiment, nu un aliment, ce nutrienți conține și câte calorii are o lingură cu vârf. Află mai multe detalii!

Ce este parmezanul, potrivit Mihaelei Bilic

Medicul nutriționist a vorbit pe scurt despre parmezan și cum se consumă corect. Specialista susține că această brânză uscată este plină de beneficii pentru corpul uman. Mihaela Bilic susține că o roată de parmezan se face din jumătate de tonă de lapte și trebuie să stea obligatoriu la maturat jumătate de an.

Pentru că are un gust aparte, parmezanul este considerat un condiment, nu un aliment propriu zis. Pe scurt, nu putem să ne înfruptăm din el după bunul plac. Specialista susține că se poate adăuga peste diverse mâncăruri – pizza, paste, salate, orez, carne, legume. Important este să nu exagerăm cu gramajul.

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„Cine crede că parmezanul e doar o brânză uscată, se înșală. Parmezanul e mai mult decât o brânză, e un fel de esență de brânză sau un super produs din lapte. De vreme ce o roată de parmezan se obține din jumătate de tonă de lapte și stă la maturat minimum un an.

Parmezanul nu e un aliment, nu-l mâncăm cu suta de grame, ci un condiment. Are umami în mod natural și dă gust la orice mâncare. De la paste, pizza și orez, la legume, salate și carne”, susține Mihaela Bilic pe Facebook.

Ce conține parmezanul și câte calorii are

În continuare, medicul nutriționist a explicat pe scurt ce nutrienți conține parmezanul. Este vorba despre grăsime, proteine, sare și calciu. O lingură de parmezan ras proaspăt sau uscat, la pungă, conține un gram de calciu.

Mihaela Bilic susține că ar trebui să includem acest produs în alimentația zilnică, dar să nu facem exces. O lingură cu vârf de parmezan, adică 15 grame, are doar 50 de calorii.

„Parmezanul e concentrat nu doar în gust, dar și în grăsime, proteine, sare și calciu. O lingură de parmezan ras acoperă necesarul de un gram de calciu pe zi. Indiferent că îl cumpărați ca bucată întreagă sau deja ras, parmezanul este condimentul cu sare și calciu care nu trebuie să vă lipsească din meniu.

Și nu vă faceți griji pentru calorii. Porția corectă are 15 grame, adică o lingură cu vârf și doar 50 de calorii”, a conchis Mihaela Bilic.

Parmezanul este bogat în calciu

Potrivit csid.ro, această brânză uscată este bogată în proteine și calciu. Fiind concentrată, are o aromă puternică și nu trebuie să folosești o cantitate mare atunci când o pui peste alte alimente. Evident, cu cât dublezi cantitatea consumată, dublezi și numărul de calorii.

Specialiștii atrag atenția și la consumul de sare. Parmezanul are un conținut ridicat de sodiu, motiv pentru care trebuie să consumați suficientă apă după ce mâncați parmezan și să nu faceți exces.

Când nu folosesc italienii parmezan

Potrivit sursei citate, italienii nu obișnuiesc să consume parmezan la anumite feluri de mâncare. Este vorba despre pastele cu fructe de mare sau pește, deși poți cere suplimentar o porție de parmezan ras dacă asta îți dorești.

Bucătarii susțin că gustul intens al parmezanului ar putea să modifice gustul inițial al preparatului și astfel s-ar estompa gustul fructelor de mare sau al peștelui. Pentru că are o aromă puternică, brânza poate schimba gustul inițial pe care bucătarii din Italia urmăresc să-l obțină și clienții s-ar putea arăta nemulțumiți de experiență.

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