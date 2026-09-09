O escrocherie romantică în care cel puțin 26 de femei ar fi pierdut, în total, 1,3 milioane de dolari scoate la iveală o problemă neașteptată a inteligenței artificiale. Procurorii federali americani susțin că Daejon Labrayae Love, un bărbat de 35 de ani, s-ar fi prezentat drept jucător al echipei San Francisco 49ers sau, în alte situații, drept un bogat dezvoltator imobiliar elvețian. Pentru ca povestea să pară credibilă, acesta ar fi umplut internetul cu fotografii, videoclipuri și informații false despre presupusa sa carieră în NFL.

Falsul star NFL pe care Google AI l-ar fi făcut credibil

Surpriza a venit atunci când Google AI Overview ar fi preluat aceste informații și le-ar fi prezentat utilizatorilor ca fiind adevărate. Astfel, femeile care încercau să verifice pe Google dacă bărbatul cunoscut pe aplicațiile de dating era într-adevăr cine pretindea că este puteau primi chiar de la motorul de căutare o aparentă confirmare a poveștii sale.

Potrivit FBI și procurorilor federali din Oregon, Daejon Labrayae Love și Taylor Jamie Chan, în vârstă de 18 ani, ar fi desfășurat timp de mai mulți ani o schemă de fraudă romantică și de investiții în California, Oregon, Washington și Idaho.

Love s-ar fi prezentat, în funcție de persoana pe care încerca să o convingă, fie drept jucător pe postul de wide receiver pentru San Francisco 49ers, fie drept un dezvoltator imobiliar elvețian foarte bogat. Chan ar fi interpretat rolul consilierului său financiar.

Femeile erau cunoscute pe aplicațiile de dating

Schema ar fi început, de regulă, pe aplicațiile de întâlniri. Love cunoștea femei, stabilea relații romantice cu acestea, apoi le prezenta presupuse profituri obținute din investiții și încerca să le convingă să-i încredințeze bani.

Unele dintre victime ar fi fost chiar încurajate să contracteze împrumuturi personale pentru a putea investi sumele respective. Potrivit anchetatorilor, schema ar fi funcționat din 2022, până când cei doi presupuși escroci au fost arestați, în luna august, pe aeroportul din Boise.

În total, cel puțin 26 de femei ar fi fost păcălite, iar prejudiciul cumulat s-ar ridica la aproximativ 1,3 milioane de dolari.

Google devenea verificarea perfectă pentru falsul jucător NFL

Până aici, povestea seamănă cu numeroase alte escrocherii romantice. Elementul neobișnuit apare însă atunci când femeile cunoscute de Love încercau să verifice pe internet dacă acesta era într-adevăr persoana pe care pretindea că o reprezintă.

Love ar fi pregătit terenul din timp. Potrivit documentelor judiciare citate de VICE, acesta ar fi încărcat pe rețelele sociale fotografii, videoclipuri și povești prin care se prezenta drept jucător NFL. Cu alte cuvinte, ar fi creat suficient conținut online pentru ca povestea inventată să înceapă să capete aparența unei identități reale.

Problema este că informațiile false nu ar fi rămas doar pe paginile controlate de acesta.

Inteligența artificială Google ar fi repetat minciuna ca pe un fapt

Potrivit documentelor judiciare, Google AI Overview ar fi ajuns să reproducă afirmația potrivit căreia Daejon Love era wide receiver pentru San Francisco 49ers. Situația putea deveni extrem de convingătoare pentru o potențială victimă.

O femeie îl cunoștea pe Love, acesta îi spunea că este jucător profesionist de fotbal american, iar ea, firesc, îi căuta numele pe Google pentru a verifica povestea. Numai că sistemul AI al Google putea să-i ofere tocmai informația falsă pe care Love o răspândise anterior pe internet.

Love ar fi făcut apoi capturi de ecran cu rezultatele respective. Practic, potrivit acuzațiilor prezentate în articol, Love furniza informațiile false pe internet, iar sistemul AI le putea colecta și reda ulterior utilizatorilor ca informații aparent credibile.

Adevărații jucători NFL au început să facă mișto de el

Povestea falsului star NFL a ajuns ulterior și la adevărații jucători și la echipele din campionatul american. Cazul a generat o adevărată furtună online în care jucători și cluburi NFL au ironizat cazul lui Love.

Unii au folosit chiar imagini generate cu inteligență artificială, plasându-se alături de presupusul jucător în vestiar sau la antrenamente. Situația poate părea amuzantă la prima vedere, însă cazul ridică o problemă mult mai serioasă.

Când cauți un escroc pe Google și Google îți spune că spune adevărul

Persoanele care cunosc pe cineva online sunt adesea sfătuite să-i verifice identitatea înainte să-i ofere bani sau informații personale. Tocmai asta ar fi încercat să facă unele dintre femeile implicate în acest caz. Numai că informațiile pe care le găseau puteau proveni, indirect, chiar de la persoana pe care încercau să o verifice.

Google a căutat informații disponibile pe internet, iar sistemul său AI ar fi ajuns să includă în rezultate afirmațiile false plantate anterior online.

Astfel, o metodă folosită tocmai pentru depistarea unei posibile fraude risca să se transforme într-un instrument care îi oferea presupusului escroc o aparență suplimentară de legitimitate.

Un precedent care ar putea deveni mult mai periculos

Povestea poate părea absurdă: un bărbat pretinde că este jucător NFL, umple internetul cu informații despre propria identitate inventată, iar inteligența artificială ajunge să-i confirme povestea. Dar implicațiile sunt mult mai serioase.

Cazul arată cum un escroc ar putea încerca să „otrăvească” deliberat sursele de informații disponibile online, publicând suficient conținut fals pentru ca sistemele automate care scanează internetul să ajungă să-l preia. Tehnica ar putea deveni mai sofisticată pe măsură ce infractorii înțeleg mai bine modul în care sistemele AI colectează, sintetizează și prezintă informațiile.

Ceea ce în cazul falsului jucător de la San Francisco 49ers pare aproape o farsă ar putea reprezenta, în realitate, un avertisment: în epoca inteligenței artificiale, până și rezultatul unei căutări pe Google poate deveni parte din povestea construită de un escroc.

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