Adevărul despre mașina cu care Ahmed, fratele Nabei Salem, se laudă la Casa Iubirii. Cine a plătit-o, de fapt

Adevărul despre mașina cu care Ahmed, fratele Nabei Salem, se laudă la Casa Iubirii. Cine a plătit-o, de fapt
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Ahmed și Naba Salem
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Ahmed, fratele Nabei Salem, s-a trezit în mijlocul unui scandal de proporții după ce colegii de la „Casa Iubirii” au pus sub semnul întrebării povestea mașinilor de lux cu care acesta se laudă. Șapte mașini? Trei pe numele lui? Concurenții n-au înghițit povestea și au început să investigheze.

Iar când presiunea a devenit prea mare, Ahmed a recunoscut că bolidul de 150.000 de euro nu a fost cumpărat doar de el, așa cum a pretins la început. Totul a pornit de la declarația lui Ahmed, care a susținut că are o adevărată colecție auto.

„Am șapte mașini, dintre care trei sunt pe numele meu”, a spus Ahmed.

Ahmed, scandal cu colegii de la Casa Iubirii

Declarația a fost suficientă pentru ca Emanuel să intre imediat în scenă și să-i pună la îndoială povestea.

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„Ai șapte mașini? Familia ta are șapte mașini”, a spus concurentul Emanuel.

Și de aici, s-a dezlănțuit măcelul! Emanuel i-a pus oglinda în față lui Ahmed și i-a servit replica la fileu: vorbește de șapte mașini, dar de patru luni ar fi văzut doar asfaltul de sub picioare! Mai mult, concurentul susține că bolidul despre care face atâta caz nici măcar nu figurează pe numele lui, ci al surorii sale.

Ahmed Salem

Ahmed Salem

„De-aia mergi pe jos de patru luni. Te dor tălpile de patru luni și zici că ai mașini. De patru luni el nu are mașină. N-a văzut-o nimeni sau a văzut-o cineva, dar numele de pe mașină nu este al lui, ci al surorii lui”, a spus Emanuel.

Ahmed, prins cu minciuna

După ce colegii au pus tunurile pe el și au început să-i desființeze povestea cu mașinile, fratele Nabei Salem a făcut pasul înapoi și a recunoscut: G-Class-ul nu a fost plătit doar de el. Bolidul a fost cumpărat împreună cu sora lui, iar motivul este simplu: nu a avut singur la dispoziție uriașa sumă de 150.000 de euro.

„Am luat-o cu soră-mea, într-adevăr, pentru că n-am avut 150.000 de euro”, a recunoscut Ahmed, într-un final.

Se pare că Naba Salem are altă variantă. Sora lui Ahmed a spus că și-a permis singură mașina și că banii ar fi venit din activitatea sa online, din contractele de promovare.

„Mi-am permis să-mi cumpăr un G-Class din promovări, din contracte, din cazinouri. Am promovat cazinouri până m-am făcut cazino eu”, a spus sora lui Ahmed, Naba Salem, în podcastul lui Bursucu’.

VEZI ȘI: Ce nu s‑a văzut la Insula Iubirii. Naba Salem, dezvăluiri din din spatele camerelor
 Scandal între Naba Salem și fosta iubită a fratelui ei. Replica vedetei a aprins internetul

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