Alina Pușcău a ajuns la spital după primele două ședințe de chimioterapie! Vedeta are dureri mari: „10 zile nu sunt om”

Alina Pușcău trece printr-o perioadă extrem de dificilă după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân. Vedeta a început tratamentul în America, însă în prezent starea ei nu este deloc una bună. A trecut deja prin primele două ședințe de chimioterapie și deși tratamentul pare că funcționează, vine la pachet cu dureri mari. Recent, Alina Pușcău a ajuns la spital.

În urmă cu ceva timp, cu lacrimi în ochi, Alina Pușcău mărturisea că a fost diagnosticată cu mai multe tumori. Potrivit acesteia, una dintre formațiuni este localizată la sân, iar altele au fost descoperite în zona axilei. Bruneta a început un tratament dur, iar acum a dezvăluit cum se simte. Situația nu este prea roz pentru ea.

Alina Pușcău, momente grele după ședințele de chimioterapie

Alina Pușcău este optimistă în ceea ce privește boala cu care se confruntă. Vedeta a început chimioterapia și deja a trecut prin două ședințe. Deși tratamentul pare că funcționează, bruneta a mărturisit că vine la pachet și cu simptome greu de suportat.

Aceasta a dezvăluit că, după fiecare ședință, timp de 10 zile se simte absolut îngrozitor, motiv pentru care recent a ajuns, din nou, la spital. Se pare că simptomele sunt atât de dure încât uneori Alina Pușcău simte că vrea să renunțe la tot.

„După ce fac chimioterapie local, 10 zile nu sunt om, 10 zile sunt… Acum trei zile am fost la spital, m-am internat pentru că a trebuit să-mi bage medicamente foarte puternice că nu mai puteam. Am foarte multă presiune în cap și în corp, din cauza tratamentului. Tratamentul e mai puternic decât ce au în România și peste tot. Sunt 10 zile în care eu nu sunt om, eu nu pot să gândesc, nu pot să stau decât pe pastile. Încercăm să găsim un tratament cât mai bun, adică să fac tratamentul ăsta, dar să găsesc niște medicamente care pot să mă ajute să nu mai am durerile astea. Am dureri și nu mai pot. Vrei să renunți, îți vin în minte astfel de momente”, a mărturisit Alina Pușcău.

Alina Pușcău speră la vești bune din partea medicilor

În data de 18 septembrie, Alina Pușcău urmează să efectueze cea de-a treia ședință de chimioterapie. După aceasta, medicii vor efectua o investigație PET scan pentru a vedea cum a reacționat organismul la tratament.

Alina Pușcău speră ca rezultatele să fie pozitive, iar investigația să arate că metastazele s-au oprit și că tumora de la sân s-a micșorat. Vedeta este optimistă și spune că, la atingere, deja a observat o schimbare.

„Pe 18 fac a treia ședință de chimioterapie și după aceea se face PET scan-ul, să vedem dacă s-a oprit metastaza și dacă s-a micșorat tumora. Eu o simt la mână că s-a micșorat, dar acum trebuie să vedem ce se vede. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu și de asta m-am dus la biserică și am zis ca lumea să se roage pentru mine, pentru că eu, când am aflat că am 11 tumori în corp, am crezut că eu nu mai trăiesc”, a mai spus Alina Pușcău.

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