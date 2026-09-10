Experiența neplăcută a unui turist cazat la Iaki, hotelul lui Gică Hagi din Mamaia: „Mobilă veche, covoare vechi și murdare, miros urât”

Gică Hagi deține un hotel exclusivist în Mamaia. Iaki a fost în topul preferințelor și în această vară, însă printre recenziile pozitive s-au strecurat și câteva mai puțin plăcute. Un turist canadian a rămas dezamăgit de experiența pe care a trăit-o în timpul sejurului la cazare.

Gică Hagi deține hotelul din Mamaia încă din anul 1999. La acea vreme purta numele Hotel București, însă odată intrat în posesia „Regelui”, s-au produs schimbări majore. Selecționerul a modernizat complexul hotelier și l-a extins, în prezent având 122 de camere și o capacitate totală de 244 de locuri.

Prețurile sunt, bineînțeles, pe măsură, iar în ciuda faptului că există multe recenzii pozitive, un canadian relatează despre experiența neplăcută prin care a trecut în timpul sejurului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Experiența neplăcută a unui turist cazat la Iaki, hotelul lui Gică Hagi

Canadianul a fost cazat la hotelul lui Gică Hagi împreună cu familia sa, în luna august. Acesta a povestit că l-a deranjat teribil mirosul de pe coridor provenit, potrivit acestuia, de la covoare.

Pe de altă parte, micul-dejun l-a savurat cu plăcere. Cu toate acestea, la finalul sejurului, turistul a decis să ofere nota șapte hotelului Iaki.

„Coridorul miroase foarte urât. Cred că mirosul provine de la covoare, prin urmare, acestea trebuie înlocuite sau au nevoie de o curățare majoră. Același miros era și în cameră, dar nu la fel de rău. Micul dejun a fost bun. Nu mă pot plânge de servire, toată lumea a fost politicoasă. Mi-a plăcut și faptul că micul dejun a fost foarte variat”, a relatat turistul.

Nu este singura recenzie negativă la adresa hotelului. Un turist englez s-a plâns de condițiile oferite. Acesta a spus că este nemulțumit de mobilierul vechi, covoarele murdare, dar și de mâncarea primită la micul-dejun.

„Mobilă veche, covoare vechi și murdare, canapeaua din cameră era deteriorată și nu se putea dormi bine. O experiență foarte proastă la micul dejun. Dacă unele dintre produsele alimentare s-au terminat, trebuie să solicitați personalului înlocuirea acestora. Dar lor nu le pasă. Nu era pâine, nici roșii, nici ouă, recipientele de lapte erau goale, nici lămâi. Am întrebat personalul: cum este posibil ca la un hotel de 4 stele turiștii să ceară înlocuirea produselor? Mi s-a spus să aștept, dar problema nu s-a rezolvat nici după 20 de minute. Nu le păsa. Când i-am întrebat din nou, nu au răspuns, așa că a trebuit să mă duc să mă plâng managerului. Am stat la masă timp de 30 de minute, așteptând pâine, ouă, roșii, lapte. Personalul ar trebui să lucreze într-un hotel de 1 stea, nici măcar acolo”, arată recenzia.

Cât costă un weekend la Iaki

Pentru un weekend în plin sezon estival, în luna august, un cuplu a trebuit să scoată din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 2.782 de lei, cu mic-dejun inclus. Acum, în luna septembrie, prețul a mai scăzut, însă nu cu mult: cel mai scump pachet costă 2.267 de lei.

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