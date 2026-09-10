Experiența neplăcută a unui turist cazat la Iaki, hotelul lui Gică Hagi din Mamaia: „Mobilă veche, covoare vechi și murdare, miros urât”

Experiența neplăcută a unui turist cazat la Iaki, hotelul lui Gică Hagi din Mamaia: „Mobilă veche, covoare vechi și murdare, miros urât”
Galerie Foto 8
Turist dezamăgit de hotelul Iaki
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Gică Hagi deține un hotel exclusivist în Mamaia. Iaki a fost în topul preferințelor și în această vară, însă printre recenziile pozitive s-au strecurat și câteva mai puțin plăcute. Un turist canadian a rămas dezamăgit de experiența pe care a trăit-o în timpul sejurului la cazare.

Gică Hagi deține hotelul din Mamaia încă din anul 1999. La acea vreme purta numele Hotel București, însă odată intrat în posesia „Regelui”, s-au produs schimbări majore. Selecționerul a modernizat complexul hotelier și l-a extins, în prezent având 122 de camere și o capacitate totală de 244 de locuri.

Prețurile sunt, bineînțeles, pe măsură, iar în ciuda faptului că există multe recenzii pozitive, un canadian relatează despre experiența neplăcută prin care a trecut în timpul sejurului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

Experiența neplăcută a unui turist cazat la Iaki, hotelul lui Gică Hagi

Canadianul a fost cazat la hotelul lui Gică Hagi împreună cu familia sa, în luna august. Acesta a povestit că l-a deranjat teribil mirosul de pe coridor provenit, potrivit acestuia, de la covoare.

Hotelul Iaki din Mamaia/ sursa foto: Booking

Hotelul Iaki din Mamaia/ sursa foto: Booking

Pe de altă parte, micul-dejun l-a savurat cu plăcere. Cu toate acestea, la finalul sejurului, turistul a decis să ofere nota șapte hotelului Iaki.

„Coridorul miroase foarte urât. Cred că mirosul provine de la covoare, prin urmare, acestea trebuie înlocuite sau au nevoie de o curățare majoră. Același miros era și în cameră, dar nu la fel de rău.

Micul dejun a fost bun. Nu mă pot plânge de servire, toată lumea a fost politicoasă. Mi-a plăcut și faptul că micul dejun a fost foarte variat”, a relatat turistul.

Nu este singura recenzie negativă la adresa hotelului. Un turist englez s-a plâns de condițiile oferite. Acesta a spus că este nemulțumit de mobilierul vechi, covoarele murdare, dar și de mâncarea primită la micul-dejun.

„Mobilă veche, covoare vechi și murdare, canapeaua din cameră era deteriorată și nu se putea dormi bine. O experiență foarte proastă la micul dejun. Dacă unele dintre produsele alimentare s-au terminat, trebuie să solicitați personalului înlocuirea acestora. Dar lor nu le pasă.

Nu era pâine, nici roșii, nici ouă, recipientele de lapte erau goale, nici lămâi. Am întrebat personalul: cum este posibil ca la un hotel de 4 stele turiștii să ceară înlocuirea produselor?

Mi s-a spus să aștept, dar problema nu s-a rezolvat nici după 20 de minute. Nu le păsa. Când i-am întrebat din nou, nu au răspuns, așa că a trebuit să mă duc să mă plâng managerului. Am stat la masă timp de 30 de minute, așteptând pâine, ouă, roșii, lapte. Personalul ar trebui să lucreze într-un hotel de 1 stea, nici măcar acolo”, arată recenzia.

Cât costă un weekend la Iaki

Pentru un weekend în plin sezon estival, în luna august, un cuplu a trebuit să scoată din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 2.782 de lei, cu mic-dejun inclus. Acum, în luna septembrie, prețul a mai scăzut, însă nu cu mult: cel mai scump pachet costă 2.267 de lei.

VEZI ȘI: Probleme pentru Ianis Hagi! Ce se întâmplă cu cota lui de piață în 2026

Fiul lui Ianis Hagi a împlinit un an! Mesajul emoționant transmis de părinți: „Cum am putut trăi vreodată fără tine”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! A primit 2 ani de închisoare cu suspendare și nu va mai conduce 3 ani
Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! A primit 2 ani de închisoare cu suspendare și nu va mai conduce 3 ani
Accidentul care i-a marcat viața Mirelei Retegan. Din cauza lui a fost complexată: „M-am văzut urâtă”
Accidentul care i-a marcat viața Mirelei Retegan. Din cauza lui a fost complexată: „M-am văzut urâtă”
O mai ții minte pe Deea? Ce s-a ales de prima femeie care a căzut în ispită la Insula Iubirii. S-a tatuat din cap până-n picioare și a ajuns de nerecunoscut
O mai ții minte pe Deea? Ce s-a ales de prima femeie care a căzut în ispită la Insula Iubirii. S-a tatuat din cap până-n picioare și a ajuns de nerecunoscut
Paula Chirilă se căsătorește pentru a doua oară. Ce spune actrița despre nuntă
Paula Chirilă se căsătorește pentru a doua oară. Ce spune actrița despre nuntă
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, surpriză emoționantă pentru Tiago: ”Cea mai importantă zi”
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, surpriză emoționantă pentru Tiago: ”Cea mai importantă zi”
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE
Gandul.ro
Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
Digi24
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
FOTO: Actrița FIERBINTE din „Euphoria” într-o reclamă sportivă. Ipostaze PROVOCATOARE
Mediafax
FOTO: Actrița FIERBINTE din „Euphoria” într-o reclamă sportivă. Ipostaze PROVOCATOARE
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Irina Fodor dă din casă despre noul „Asia Express”: „Nici noi, nici producătorii, nu ne-am așteptat”. Ce mesaj îi transmite Alinei Pușcău, grav bolnavă
Click.ro
Irina Fodor dă din casă despre noul „Asia Express”: „Nici noi, nici producătorii, nu ne-am așteptat”. Ce mesaj îi transmite Alinei Pușcău, grav bolnavă
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
go4it.ro
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE
Gandul.ro
Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.